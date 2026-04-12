Proyecta Padilla plan turístico para explotar la Vicente Guerrero

El edil señaló que ya existe un planteamiento definido para impulsar el desarrollo turístico en la zona, enfocado principalmente en aprovechar la extensión y condiciones naturales del embalse

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Presa Vicente Guerrero cuenta con el potencial necesario para consolidarse como un destino turístico más allá del uso recreativo ocasional, pero requiere de inversión e infraestructura que permitan detonar su verdadero alcance, consideró el alcalde de Padilla, Carlos Ernesto Quintanilla Selvera.

El edil señaló que ya existe un planteamiento definido para impulsar el desarrollo turístico en la zona, enfocado principalmente en aprovechar la extensión y condiciones naturales del embalse, el cual afirmó, no tienen nada que pedirle a otros destinos similares del país.

“Tenemos la presa más bonita del mundo, comparada con otras de otros estados está hermosa, nada más le hace falta un buen proyecto a futuro para que el turismo vaya”, expresó.

Dentro de las propuestas se contempla intervenir la zona de la ribera con la instalación de restaurantes, así como la incorporación de servicios recreativos como paseos en catamarán y lanchas, lo que además abriría nuevas oportunidades económicas para pescadores locales en temporadas de baja captura.

“Queremos aterrizar todo el tema de la orilla para poner unos restaurantes, poner unos catamarán, poner lanchas… que los pescadores también nos puedan servir de guía”, explicó.

Quintanilla Selvera detalló que el proyecto está diseñado para ejecutarse en tres etapas, debido a la magnitud de la inversión requerida, que en una primera estimación supera los 10 millones de pesos.

Para ello, se busca la participación conjunta del Gobierno del Estado, la Federación y el municipio.

Asimismo, adelantó que a mediano plazo se contempla incluir opciones de hospedaje, como hoteles y plataformas tipo Airbnb, que permitan ampliar la estadía de los visitantes y consolidar a la presa como un destino más completo.

Como ejemplo, mencionó el desarrollo turístico de la presa La Boca, en Nuevo León, donde la inversión en infraestructura ha detonado la llegada de visitantes, modelo que puede replicarse en Padilla.

“Sabemos que podemos hacer eso y la gente de Victoria a veces ocupa un lugar para salir; yo sé que la presa puede ser un buen destino”, apuntó.

Finalmente, el alcalde indicó que ya se han sostenido acercamientos con el Gobierno del Estado y se espera que la Federación respalde el proyecto, con el objetivo de que la Presa Vicente Guerrero logre posicionarse como un referente turístico regional en un futuro cercano.