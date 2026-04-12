Rescatan a nueve personas atrapadas en el Cañón del Novillo

El reporte se emitió minutos antes de las 8:00 de la noche y de manera inmediata, personal de las dos corporaciones se coordinaron para trasladarse a la zona.

Por Fotos Héctor Perales

Alejandro Dávila

Ciudad Victoria, Tam. Elementos de Protección Civil del estado y paramédicos del CRUM realizaron el rescate de 9 personas que quedaron atrapadas en la zona conocida como el Cañón del Novillo debido a la creciente del río tras las fuertes lluvias registradas.

El reporte se emitió minutos antes de las 8:00 de la noche y de manera inmediata, personal de las dos corporaciones se coordinaron para trasladarse a la zona.

Cabe señalar que en uno de los reportes se hablaba de dos personas fracturadas sin embargo esto se descartó una vez en la escena, solo se atendió a un hombre que presentaba varios raspones luego de resbalarse.

Trascendió que las personas son integrantes de una familia la cual había acudido hasta ese lugar para pasar una bonita tarde de domingo.

Para su mala suerte ya estando allá se vino una fuerte tormenta que provocó el río creciera a tal grado que ya no les permitió avanzar en uno de los cruces.

Ante la situación optaron por llamar al 911 para pedir el apoyo mismo que llegó en poco tiempo.