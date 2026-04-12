Tromba con granizada sorprende a Victoria

Hasta 50 colonias sin luz dejó esta breve pero fuerte tormenta que azotó a la ciudad esta tarde

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una tormenta intensa sorprendió la tarde de este domingo 12 de abril a los habitantes de Ciudad Victoria, dejando a su paso granizo, calles inundadas, caída de árboles y afectaciones en el suministro eléctrico en diversos sectores de la capital tamaulipeca.

El fenómeno, que se presentó con mayor fuerza después de las 17:00 horas, descargó una fuerte precipitación acompañada de ráfagas de viento y caída de granizo, lo que en cuestión de minutos generó encharcamientos severos, principalmente en colonias del norte de la ciudad.

De acuerdo con reportes preliminares, cerca de 50 colonias quedaron sin energía eléctrica tras las fallas provocadas por la tormenta, situación que tomó por sorpresa a cientos de familias que se encontraban en sus hogares al momento del evento.

Uno de los puntos más afectados fue el Eje Vial o avenida Lázaro Cárdenas, donde, como ocurre siempre que se presentan este tipo de lluvias intensas, el nivel del agua rebasó la capacidad de desagüe, complicando la circulación vehicular y obligando a conductores a detenerse o buscar rutas alternas.

Además, se reportaron árboles caídos en distintos sectores, así como daños materiales en automóviles, principalmente por la caída de ramas y el impacto del granizo, todo esto en un lapso menor a una hora, lo que evidenció la intensidad del fenómeno meteorológico.

Autoridades locales iniciaron recorridos para evaluar los daños y atender los reportes ciudadanos, mientras que se exhortó a la población a extremar precauciones ante posibles lluvias adicionales.

La tormenta, aunque breve, siempre deja en claro la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante este tipo de fenómenos, particularmente en zonas donde las inundaciones son ya un problema recurrente.