Exigen regular uso de razers

Luego de la tragedia ocurrida en la Playa de La Pesca que costó la vida de un menor; piden tomar medidas para evitar que se registren más accidentes mortales

POR. Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS.- La tragedia ocurrida este fin de semana en Playa La Pesca, donde un menor perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo tipo Razer, reavivó el debate sobre la regulación de estas unidades recreativas en las playas de Tamaulipas.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, reconoció la necesidad de establecer mesas de trabajo con distintas autoridades para analizar medidas que permitan evitar nuevas tragedias en zonas turísticas.

Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia y a quienes rentan este tipo de vehículos para que los utilicen únicamente en áreas adecuadas y alejadas de los visitantes.

“Nosotros hacíamos las recomendaciones de que a los vehículos tipo Razer o cuatrimotos se les asignará un área específica para su uso”, declaró.

“También hacemos el llamado a los padres de familia que llevan o rentan estos vehículos a utilizarlos de la manera más apropiada, en lugares donde no haya personas ni niños”, expresó.

Aunque durante el periodo vacacional de Semana Santa ya se habían emitido recomendaciones para ordenar el uso de cuatrimotos y vehículos Razer en playas, el funcionario señaló que el tema continúa siendo complejo debido a que estos espacios son considerados terrenos federales.

De igual forma, lamentó la muerte del menor en Playa La Pesca, hecho que generó indignación y preocupación entre visitantes y habitantes de la zona.

Ante los cuestionamientos sobre si este tipo de accidentes son frecuentes y si debería existir una legislación más estricta o incluso prohibiciones para el uso de estas unidades en playas, González de la Fuente consideró necesario abrir el diálogo entre dependencias y autoridades.

“Hay que realizar una mesa de trabajo para poder llevar a cabo estas acciones y ver de la manera más adecuada cómo actuar”, sostuvo.

En otros temas, el titular de Protección Civil informó sobre diversas emergencias registradas este fin de semana derivadas de las lluvias y fuertes vientos en Tamaulipas.

En el municipio de González, particularmente en la colonia menonita, se reportaron fuertes ráfagas de viento que provocaron el colapso de bodegas y el desprendimiento de techumbres, aunque no hubo personas lesionadas.

Mientras tanto, en Tula, elementos de Protección Civil, Guardia Estatal y Guardia Nacional atendieron inundaciones en calles del ejido El Coronel, donde algunas familias requirieron apoyo para entrar o salir de sus viviendas debido al nivel del agua.

Asimismo, en la zona sur del estado se confirmó el fallecimiento de un joven de 26 años que cayó a un canal a cielo abierto durante las lluvias registradas la noche del domingo.

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