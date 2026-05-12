Director de la OMS pide a los países que se preparen para más casos de hantavirus

ARGENTINA.- Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió a los países a los que arribaron pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius que “es posible que se notifiquen más casos” de hantavirus debido al periodo de incubación del virus. Sin embargo, el funcionario subrayó nuevamente que la OMS considera esta situación de “bajo riesgo” para la salud pública.

Aunque el hantavirus es una enfermedad (casi siempre) adquirida por los humanos a través del contacto con roedores infectados, la cepa de los Andes, localizada en Sudamérica, ha evolucionado para ser transmisible entre personas por medio del contacto estrecho y prolongado. Además, el virus de los Andes puede provocar Síndrome Pulmonar por Hantavirus (HPS), con una mortalidad del 30% al 50%.

Desde que la OMS fue notificada de la emergencia sanitaria a bordo del MV Hondius se tomaron diversas medidas para evitar que los contagios aumentaran. El pasado fin de semana el crucero de lujo arribó a las Islas Canarias bajo un intenso operativo de bioseguridad en el que se trasladó a pasajeros y tripulantes a sus respectivos países, donde permanecerán en aislamiento cerca de 42 días .

La OMS informó que, recientemente, Argentina ha enviado 2500 kits para detectar la enfermedad a cinco naciones en las que se podrían registrar más casos. Hasta el momento, tres personas han muerto por hantavirus y siete más han sido oficialmente diagnosticadas con el padecimiento, por lo que se encuentran bajo estricta observación y tratamiento médico para evitar complicaciones.

En el crucero de lujo MV Hondius registró un mortal brote de hantavirus.

¿Cómo se contagia y cuáles son los síntomas del hantavirus?

La vía de transmisión principal del hantavirus es a través de los animales, específicamente roedores como el ratón ciervo (muy común en América) o la rata parda. El contagio ocurre de las siguientes maneras:

Inhalación (vía principal): El virus está presente en la orina, las heces y la saliva de los roedores infectados. Cuando estos desechos se secan y se remueven (por ejemplo, al barrer o limpiar un cobertizo), las partículas virales se elevan en el aire y son inhaladas por las personas.

El virus está presente en la orina, las heces y la saliva de los roedores infectados. Cuando estos desechos se secan y se remueven (por ejemplo, al barrer o limpiar un cobertizo), las partículas virales se elevan en el aire y son inhaladas por las personas. Contacto directo: Tocar objetos o superficies contaminadas con el virus (como nidos) y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos.

Tocar objetos o superficies contaminadas con el virus (como nidos) y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos. Ingestión: Consumir alimentos o agua que hayan sido contaminados por los roedores.

Consumir alimentos o agua que hayan sido contaminados por los roedores. Mordeduras o rasguños: Aunque es sumamente raro, un roedor infectado puede transmitir la enfermedad si muerde o araña a un humano.

Transmisión de persona a persona: El contagio entre humanos es excepcionalmente raro, pero la cepa de los Andes, una de las más mortales, puede tener esta característica si una persona infectada convive estrecha y prolongadamente con otras saludables.

La principal vía de transmisión del hantavirus es por roedores silvestres infectados.

El tiempo de incubación del hantavirus varía desde unos pocos días hasta ocho semanas después de la exposición. Los síntomas iniciales son muy similares a los de una gripe fuerte, lo que a menudo dificulta su diagnóstico temprano. Estos incluyen: fiebre, escalofríos, fatiga severa, dolores musculares profundos, dolores de cabeza y problemas gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea).

A medida que la enfermedad avanza, puede derivar en dos síndromes graves, dependiendo de la cepa del virus:

Síndrome Pulmonar por Hantavirus (HPS): Afecta los pulmones. Los vasos sanguíneos se vuelven permeables y los pulmones se llenan de líquido, provocando una severa dificultad para respirar, tos y presión en el pecho. Su tasa de mortalidad oscila entre el 30% y el 50%.

Afecta los pulmones. Los vasos sanguíneos se vuelven permeables y los pulmones se llenan de líquido, provocando una severa dificultad para respirar, tos y presión en el pecho. Su tasa de mortalidad oscila entre el 30% y el 50%. Fiebre Hemorrágica con Síndrome Renal (FHSR): Afecta los riñones. Puede causar presión arterial baja, hemorragias internas y una insuficiencia renal aguda.

No existe una cura, vacuna ni tratamiento antiviral específico para el hantavirus. La clave para la supervivencia es la atención médica de soporte inmediata. Los pacientes suelen ser ingresados en cuidados intensivos donde reciben oxígeno, asistencia respiratoria mediante intubación (si los pulmones fallan) y, en el caso del síndrome renal, diálisis para filtrar la sangre y mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO