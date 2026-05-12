Faltaron voces de padres y madres de familia en la decisión de adelantar el cierre del ciclo escolar: Mario Delgado

Delgado declaró, además, que "el azote climático en algunas regiones y los conflictos de movilidad y falta de atención que generará el Mundial de Futbol

MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó que después del 15 de junio, “se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico”, ante la propuesta de modificar el calendario escolar y adelantar las vacaciones.

Delgado declaró, además, que «el azote climático en algunas regiones y los conflictos de movilidad y falta de atención que generará el Mundial de Futbol. Son preocupaciones legítimas. Sin embargo, el eco de los días recientes revela que nos faltan voces en esta mesa: De los padres, de las madres de familia y el magisterio que viven realidades muy distintas según el territorio. Faltan, además, confrontar el fondo del sistema. La manera en la que está construido nuestro calendario».

Recordemos que el jueves 7 de mayo a través de sus redes sociales una modificación al Calendario Escolar del Ciclo Escolar 2025-2026, señalando que se trata de un acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación del país. Las dos razones que justifican el cambio son la ola de calor que se vive en estas fechas y que continuará durante junio, y la realización del Mundial de Futbol 2026, cuya inauguración está programada para el 11 de junio en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.

Según el anuncio original, las clases de educación básica, primaria y secundaria, en todo el territorio nacional terminarían el viernes 5 de junio, es decir, 40 días antes de lo previsto. Las labores administrativas del magisterio concluirían el 12 de junio. El regreso a clases quedaría fijado para el 17 de agosto, con dos semanas de fortalecimiento de aprendizajes del 17 al 28 de ese mes, y el inicio formal del Ciclo Escolar 2026-2027 el 31 de agosto.

Sin embargo, un día después, durante su gira por Sonora, el propio Delgado matizó el anuncio y reconoció que la propuesta aún puede tener ajustes. «Ayer se hizo una propuesta y vamos a revisar ya la fecha final, sobre todo del regreso a clases», señaló, aunque confirmó que la fecha de salida del 5 de junio sí se mantiene.

Mario Delgado, titular de la SEP | Imagen de archivo, Cuartoscuro

La propuesta, bajo revisión

La presidenta Claudia Sheinbaum también intervino para poner en perspectiva el anuncio. «Se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, es importante que los niños también no pierdan clases», aclaró en su Mañanera del Pueblo, dejando claro que la modificación no está completamente cerrada.

El punto que permanece en análisis es específicamente la fecha de regreso a clases, fijada de manera preliminar para el 17 de agosto. Delgado reconoció que se busca que no haya afectación a la parte educativa y que se garantice el máximo aprovechamiento de los niños en la escuela.

El calendario tal como fue propuesto

De acuerdo con lo anunciado el 7 de mayo, el esquema quedaría así: fin de clases para alumnos el 5 de junio; cierre de labores administrativas del magisterio el 12 de junio; regreso de maestros el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico; dos semanas de fortalecimiento de aprendizajes del 17 al 28 de agosto; e inicio del Ciclo Escolar 2026-2027 el 31 de agosto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO