Asegura Guardia Estatal más de 400 armas y desmantela red delictiva en Tamaulipas

En diferentes municipios de la entidad, especialmente en la frontera, se aseguraron 47 vehículos con blindaje artesanal

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- Durante el último año, la Guardia Estatal ha asegurado al crimen organizado, 419 armas de diversos calibres, 2,362 cargadores y 27,505 cartuchos útiles, informó el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, el mando policial dijo que a través de diversas acciones, los efectivos también aseguraron 185 chalecos tácticos, 198 granadas y artefactos explosivos.

Además, se retiraron 528 narco cámaras de videovigilancia y 18 drones empleados para actividades delictivas.

En materia de combate al narcomenudeo, apuntó que se aseguraron 846.7 kilogramos y 8,410 dosis de marihuana; 4,524 dosis de cocaína; 933 dosis de piedra de cocaína; así como 440 gramos y 2010 dosis de cristal; y 303,990 litros de hidrocarburo.

Ante los legisladores, el titular de Seguridad Pública informó que en diferentes municipios de la entidad, especialmente en la frontera, se aseguraron 47 vehículos con blindaje artesanal, “monstruo”, además de 1, 642 vehículos, de los cuales 678 contaban con reporte de robo.

“Se liberaron 69 personas privadas ilegalmente de la libertad, así como el rescate de 25 personas migrantes”; destacando que 8,986 personas fueron consignadas por faltas administrativas, 761 fueron puestas a disposición por delitos del fuero común y 238 por delitos del fuero federal.

Las Fuerzas Especiales aseguraron 14 armas de fuego, 88 cargadores, 1,691 cartuchos y tres artefactos explosivos improvisados, así como 12 chalecos balísticos, cuatro cascos, 27 vehículos, incluida una unidad con blindaje, una motocicleta, 17 videocámaras, 750 dosis de droga y dos paquetes de marihuana, así como la detención de 13 personas y la liberación de dos más.

Pancardo Escudero informó que en el último año se cubrió el pago a los deudos de 15 integrantes fallecidos de la Guardia Estatal y dos custodios penitenciarios.

Agregó que durante el mismo periodo, 715 integrantes causaron baja por defunción, incapacidad, remoción por faltas graves al régimen disciplinario, renuncia o separación del cargo por incumplimiento de los requisitos de permanencia.

Explicó que la Dirección de Asuntos Internos inició investigaciones previas en procedimientos administrativos de 1,076 expedientes, de los cuales 618 fueron remitidos al Consejo de Desarrollo Policial para procedimiento disciplinario, 227 se resolvieron por improcedencia y 231 permanecen en investigación.

“Fortalecimos la capacidad operativa de la Guardia Estatal y del Sistema Penitenciario mediante inversiones significativas en equipamiento vehicular, tecnológico, balístico y mantenimientos, por más de 567 millones de pesos”.

En este punto, apuntó que se arrendaron y adquirieron más de 241 vehículos, incluyendo patrullas Pick Up, vehículos blindados y tácticos, así como ambulancias y sedanes para los Cedes; se adquirieron 7,500 equipos balísticos y se dio mantenimientos para cinco helicópteros y capacitación de pilotos.

El titular de Seguridad Pública informó que en el último año, 1,389 aspirantes se registraron para incorporarse a la Guardia Estatal, cuerpos de Vigilancia, custodia y seguridad, y Guías Técnicos.

Explicó que tras la depuración y exámenes de control de confianza, 341 resultaron aptos para la formación inicial en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), de los cuales 288 completaron su formación e ingresaron a esta dependencia: 228 a la Guardia Estatal, 51 como Custodios y 9 como Guías Técnicos.

Además se certificaron 2,605 elementos mediante el Certificado Único Policial, alcanzando 98.7 por ciento del personal de seguridad en Tamaulipas, y se realizaron 5,224 evaluaciones de control de confianza a personal de nuevo ingreso y permanencia.

Además, celebramos contratos de comodato con tres municipios, mediante los cuales recibimos 30 unidades policiales para reforzar las tareas de seguridad; “en ciberseguridad, atendimos 4,036 reportes de posibles delitos, principalmente por fraudes, extorsión y acoso digital”.