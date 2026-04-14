Adulto mayor perdió la vida al estrellar su Tsuru atrás de un tráiler

El accidente ocurrió en la carretera Tampico-Valles, a la altura del Campamento El Sábalo del Club de Regatas Corona

Por Otilio Núñez

Expreso-La Razón

Un adulto mayor perdió la vida la tarde de este martes, al impactar su automóvil Nissan Tsuru en la parte trasera de un tráiler con plataforma que transportaba materiales para la construcción.

El accidente ocurrió en la carretera Tampico-Valles, a la altura del Campamento El Sábalo del Club de Regatas Corona, trascendiendo que el finado era residente del sector Moralillo, municipio de Pánuco, Veracruz.

De acuerdo a los primeros reportes de las autoridades, el vehículo Tsuru era guiado a exceso de velocidad rumbo al Moralillo, cuando se impactó en la plataforma del tráiler cuyo operador detuvo la marcha para intentar dar vuelta a su izquierda.

Escenas desgarradoras se vivieron en el lugar del percance, cuando familiares del automovilista llegaron al sitio y no daban crédito a la tragedia, tratando junto con el apoyo de otras personas y testigos del incidente de rescatar el cuerpo que permanecía prensado entre los fierros retorcidos del automóvil, y en espera de que llegaran las autoridades a tomar conocimiento de los hechos.