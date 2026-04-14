COMAPA SUR acelera programa de pavimentación tras rehabilitación hidrosanitaria en Tampico y Ciudad Madero

Este programa genera beneficios directos para la población, al mejorar la movilidad urbana, reducir riesgos asociados a hundimientos y socavones

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO,TAM.- Con el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el Dr. Américo Villarreal Anaya, y en coordinación con los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, COMAPA SUR mantiene de manera acelerada el programa de reposición de pavimentos en diversos sectores donde previamente se han ejecutado trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidrosanitaria.

Como parte de estas acciones, se repuso el pavimento en la calle Emilio Portes Gil, entre Xicoténcatl y Adolfo López Mateos, en la colonia Carmen Romano de Tampico, sitio en el que anteriormente se rehabilitó una línea general de drenaje que colapsó, provocando la formación de un socavón.

De igual forma, en Ciudad Madero se repuso el concreto en la calle 16, entre 6ª y 7ª Avenida de la colonia Monteverde, donde también se realizaron trabajos previos en una línea general de drenaje sanitario, atendiendo de manera integral la problemática desde su origen.

En continuidad con este programa, durante la próxima semana se contempla la reposición de pavimento en colonias como La Paz, Flores, Francisco Javier Mina y Del Bosque en Tampico, así como en Lázaro Cárdenas, Delfino Reséndiz, Primero de Mayo y Loma de Gallo en Ciudad Madero, ampliando la cobertura de estas acciones en la zona conurbada.

Este programa genera beneficios directos para la población, al mejorar la movilidad urbana, reducir riesgos asociados a hundimientos y socavones, y asegurar intervenciones más duraderas al atender tanto la infraestructura subterránea como la superficie de rodamiento.