De puerta en puerta, DIF Ciudad Madero transforma vidas con entrega de apoyos

POR JOSÉ LUIS RDZ.
EXPRESO-LA RAZÓN
CIUDAD MADERO, TAM.- En una jornada de atención directa a la ciudadanía, la Lic. Dunia Marón Acuña, Presidenta del Sistema DIF Ciudad Madero, llevó a cabo una ruta de entrega de apoyos en distintas colonias del municipio, beneficiando a personas en situación de vulnerabilidad con ayudas funcionales y asistencia social.
Durante este recorrido, se visitaron diversos hogares maderenses, donde se hizo entrega de sillas de ruedas que representan una oportunidad de movilidad, autonomía y mejora en la calidad de vida para quienes enfrentan alguna condición de salud que limita su desplazamiento.
Asimismo, se otorgaron dotaciones extraordinarias de pañales como parte del programa “Lazos de Esperanza”, impulsado por el DIF Tamaulipas que preside la Dra. María Santiago de Villarreal, fortaleciendo así el respaldo a las familias que requieren este tipo de apoyo de manera constante.
Entre las personas beneficiadas durante esta jornada se encuentran mujeres adultas y adultas mayores de distintas colonias como Revolución Verde, Ampl. Revolución Verde, Vicente Guerrero y La Barra, quienes enfrentan condiciones médicas adversas, situaciones que hacen indispensable el acompañamiento institucional.
La Presidenta del DIF Ciudad Madero, Lic. Dunia Marón, reiteró que estas acciones forman parte de una política de cercanía y atención sensible.
“Nuestro compromiso es estar cerca de las familias, escuchar sus necesidades y responder con acciones que realmente impacten en su vida diaria. Cada apoyo que entregamos representa dignidad y bienestar para quienes más lo necesitan”, enfatizó.
Con estas acciones, el Sistema DIF Ciudad Madero reafirma su vocación de servicio, trabajando de manera coordinada con el DIF Tamaulipas para seguir construyendo una ciudad más incluyente, humana y solidaria.