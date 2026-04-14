Estudiantes de nivel básico tendrán puente largo en mayo, confirma la SEP

La Secretaría de Educación Pública ya tiene definido el calendario para el cierre del ciclo escolar 2025-2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) se posicionó en la cima de la listas de tendencias en plataformas digitales durante las últimas horas y esto se debe a que se confirmó que algunos estudiantes del nivel básico arrancarán mayo con un mega puente de 5 días continuos, por ello, en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) todos los estudiantes del nivel básico del territorio nacional iniciarán el mes de mayo de 2026 con un fin de semana largo originado por el Día del Trabajo (viernes 1 de mayo), así como los descansos habituales del fin de semana (sábado 1 y domingo 3 de mayo) por lo que el lunes 4 los alumnos de kínder, primaria y secundaria regresarán a las aulas, no obstante, en un estado se aprobó extender este periodo de descanso por dos días más.

¿En qué escuelas del nivel básico aplicará el mega puente de 5 días de la SEP?

Las escuelas del nivel básico en las que habrá un mega puente de 5 días continuos al inicio de mayo serán todas aquellas que estén ubicadas dentro del territorio perteneciente al estado de Hidalgo pues según la información emitida por el Instituto Hidalguense de Educación (IHE), la suspensión de clases dará inicio el viernes 1 de mayo y se extenderá hasta el martes 5 de mayo, por lo que será hasta el miércoles 6 de mayo cuando se retomen las clases de manera habitual en dicha entidad.

Estas son todas las fechas clave para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) indica en su calendario oficial que, los estudiantes de educación básica tendrán un total de 6 días de descanso adicionales a los fines de semana durante el resto del curso, además, en Aguascalientes habrá un periodo de vacaciones por Semana Santa, el cual, se retrasó para que pudiera coincidir con la Feria de San Marcos y será hasta el 15 de julio cuando culmine de forma oficial año es escolar.

Estas son todas las suspensiones de clases que contempla la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el resto del ciclo escolar:

Viernes 1 de mayo por día de descanso obligatorio

Martes 5 de mayo por día de descanso obligatorio

Viernes 15 de mayo por Día del Maestro

Viernes 29 de mayo por consejo técnico escolar

Viernes 26 de junio por consejo técnico escolar

Viernes 3 de julio por registro de calificaciones

Fin de curso miércoles 15 de julio

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO