Frena brigada municipal posible potente siniestro forestal en Jaumave

Un nuevo y posible potente incendio forestal se previno de manera oportuna en Jaumave, al ser contrarrestado rápidamente por la Brigada de Protección y Manejo del Fuego del municipio, tras registrarse un siniestro en la sierra del ejido Monterredondo

Por. Antonio H. Mandujano

JAUMAVE, TAMAULIPAS.- Un nuevo y posible potente incendio forestal se previno de manera oportuna en Jaumave, al ser contrarrestado rápidamente por la Brigada de Protección y Manejo del Fuego del municipio, tras registrarse un siniestro en la sierra del ejido Monterredondo.

De acuerdo con información emitida por el Gobierno de dicho municipio, la rápida intervención del personal y la efectiva coordinación en las labores permitieron contener el avance del fuego desde sus primeras etapas, reduciendo significativamente el riesgo de propagación en una zona de alta vulnerabilidad por su vegetación.

Las acciones en campo se mantienen activas con el objetivo de lograr el control total del incendio, así como de mitigar cualquier riesgo para el entorno natural y las comunidades cercanas, priorizando en todo momento la seguridad de la población.

La autoridad municipal destacó que este tipo de respuestas oportunas son fundamentales para evitar daños mayores, especialmente en temporada donde las condiciones climáticas favorecen la presencia de incendios forestales.

«La Brigada de Protección y Manejo del Fuego del municipio atendió de manera oportuna un incendio registrado en la sierra del ejido Monterredondo.

Gracias a la rápida intervención y coordinación del personal, se trabaja para controlar y mitigar los riesgos, salvaguardando el entorno natural y la seguridad de la población», informó el Ayuntamiento.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a evitar prácticas que puedan provocar incendios, como la quema de basura o el descuido en el uso del fuego en zonas rurales, además de reportar de inmediato cualquier situación de riesgo que pudiera derivar en una emergencia ambiental.

«Se exhorta a la ciudadanía a evitar prácticas que puedan provocar incendios y a reportar cualquier situación de riesgo».