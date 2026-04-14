Frontera en disputa

Tamaulipas concentra una posición estratégica clave en el comercio exterior de México, pero esa misma infraestructura lo convierte en un territorio disputado por el crimen

POR. NORA MARIANELA GARCIA RODRIGUEZ

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas es, al mismo tiempo, la columna vertebral del comercio exterior mexicano y uno de los territorios más disputados del país.

Su posición geográfica lo convierte en un activo estratégico sin equivalente en México: por sus fronteras transita el 43.5% del flujo carretero entre México y Estados Unidos, y por sus vías férreas circula más de la mitad de todo el intercambio ferroviario binacional.

Esa misma infraestructura que sostiene exportaciones millonarias anuales y atrae inversión extranjera directa récord es también el corredor que grupos criminales, redes de extracción ilícita de hidrocarburos y operadores políticos con intereses económicos propios llevan décadas disputándose.

El estado cerró el 2024 con exportaciones por 30,229 millones de dólares, superávit comercial de 4,484 millones y posición como quinto exportador nacional, según la Secretaría de Economía; y al mismo tiempo cerró diciembre de 2025 con 280,000 empleos en la industria maquiladora, una cifra inferior a la registrada durante la pandemia de covid-19, después de perder cerca de 40,000 plazas en cuatro años, según datos del IMSS.

Nuevo Laredo es el mayor punto de cruce comercial terrestre del continente americano, con el 43.5% del flujo carretero binacional entre México y Estados Unidos transitando por Tamaulipas, según el Secretariado del T-MEC, y un volumen ferroviario de 29 millones de toneladas anuales que representa el 54% de todo el intercambio férreo entre los dos países.

Ningún otro estado combina en el mismo territorio corredor férreo transfronterizo, acceso marítimo al Golfo y 17 cruces internacionales activos, una combinación que se construyó en cuatro décadas de inversión acumulada que el resto del país observó sin replicar y que hoy convierte a Tamaulipas en el sistema circulatorio del comercio exterior de México.

Los productos que salen por ese sistema revelan el perfil industrial del estado: monitores y proyectores con 2,603 millones de dólares, partes y accesorios automotrices con 2,516 millones e instrumentos médicos con 2,181 millones encabezaron las exportaciones de 2024, según Data México de la Secretaría de Economía; Reynosa lidera con 17,727 millones en valor de exportaciones municipales, seguida de Matamoros con 6,819 millones y Nuevo Laredo con 4,872 millones.

Esas tres ciudades concentran el grueso del aparato exportador tamaulipeco y son, al mismo tiempo, los tres municipios con mayor historial documentado de disputa territorial entre grupos del crimen organizado; donde más se mueve, más se cobra derecho de piso, y el derecho de piso sobre el corredor que mueve el 43.5% del comercio carretero binacional es el negocio más rentable del norte del país.

Altamira completa el mapa desde el sur: formalizado como zona industrial en el DOF en octubre de 2025 sobre 1,630 hectáreas de vocación petroquímica, automotriz y logística, con acceso de aguas profundas al Golfo y conectividad carretera hacia el Bajío, es el único puerto mexicano del Atlántico con esa combinación de infraestructura industrial y posición geográfica.

En 2025 recibió inversión confirmada de Newfortress, McDermott, Fisher Dynamics y Medline, entre otras, según la Secretaría de Economía estatal.

Es también el puerto donde ocurrió el decomiso de huachicol fiscal más grande del que se tenga registro: en marzo de 2025 se aseguraron 10 millones de litros a bordo de un buque de bandera singapurense.

Más inversión, pero menos empleo

La inversión extranjera directa en el estado acumuló 1,155 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2025, el mayor monto en años, con un tercer trimestre de 465.8 millones que representó un incremento de 148.5 millones respecto al mismo periodo de 2024, según la Secretaría de Economía federal.

En el mismo periodo, el empleo maquilador caía a su nivel más bajo desde antes de la pandemia, con 280,000 trabajadores registrados en diciembre de 2025 frente a los cerca de 320,000 del pico post-covid. Más capital, menos trabajo.

La explicación, de acuerdo con el Secretario del Trabajo de Tamaulipas, Gerardo Illoldi Reyes, es que la automatización de procesos productivos y el avance de la inteligencia artificial están desplazando mano de obra en las maquiladoras, y Tamaulipas, como principal polo de manufactura de exportación del país, está en la primera línea del impacto.

La narrativa del nearshoring ha omitido que la relocalización de cadenas de suministro también relocaliza la automatización, y que en la ecuación que llega a Tamaulipas, la mano de obra barata es cada vez más prescindible; lo que se relocaliza es el proceso, y éste trae sus propias máquinas.

El primer trimestre de 2026 confirmó la tendencia con datos que la Secretaría de Trabajo estatal no pudo relativizar: 10,800 empleos perdidos en el sector maquilador en tres meses, representando el 4% de la fuerza laboral del segmento, según Milenio; cuatro complejos cerrados en Matamoros y Reynosa; la quiebra de First Brands Group, corporativo proveedor de Ford y General Motors, con 15 plantas afectadas en el estado y más de 3,500 trabajadores de Trico sin acceso a sus instalaciones en una sola jornada.

Matamoros acumuló la mayor caída: 3,588 empleos y 329 patrones menos al cierre de 2025, según el análisis de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico con datos del IMSS; una contracción que se palpa en el comercio, en los servicios y en el turismo.

El costo del mercado ilegal

La misma infraestructura que mueve el 54% del intercambio férreo binacional opera también como activo para economías que no pagan impuestos, no generan empleo formal y no figuran en ningún indicador de desarrollo.

El robo de hidrocarburos es el caso más documentado y el más revelador de esa lógica: la Cuenca de Burgos, reserva de gas shale de 70,000 kilómetros cuadrados distribuida en 98 municipios de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, fue el laboratorio donde el robo de combustible se profesionalizó como industria; en 2024, Pemex estimó sustracciones nacionales de 987 millones de litros, casi tres veces los 371 millones de 2019, mientras Tamaulipas ocupaba el tercer lugar en robo de hidrocarburos por entidad y Altamira el tercer lugar nacional en tomas clandestinas.

La Embajada de Estados Unidos en México estima las pérdidas fiscales por huachicol en más de 170,000 millones de pesos anuales; una cifra que opera como un subsidio invertido: dinero que sale de Pemex, transita por Tamaulipas y llega a cuentas que no pagan IVA ni ISR ni cotización al IMSS.

Aranceles, T-MEC y la fragilidad estructural

Al costo estructural que Tamaulipas carga desde hace décadas se añadió en 2025 una presión que el estado no puede administrar desde adentro: la política arancelaria de Donald Trump sobre importaciones mexicanas.

El 96% de las exportaciones tamaulipecas va a Estados Unidos y el 98% es manufactura, según la Secretaría de Economía.

El economista Jorge Alfredo Lera Mejía, de la Liga de Economistas Revolucionarios del Noreste, estimó que el 50% de esos productos no cumple con los requerimientos del T-MEC y está sujeto a aranceles del 25%, con amenaza adicional sobre el sector automotriz, que representa una cuarta parte de las exportaciones totales del estado.

Standard and Poor’s ubicó a Tamaulipas entre los 12 estados con más del 20% de su PIB en sectores vulnerables a las tarifas de Trump; Moody’s estimó una caída de hasta 1.2 puntos del PIB nacional si los aranceles se mantienen sin solución negociada.

La Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas ya reportó en 2025 que proyectos de nearshoring comprometidos estaban congelados por la incertidumbre arancelaria; inversiones que no están canceladas pero tampoco están llegando, lo que en la práctica significa que la ventana de oportunidad que el modelo de relocalización global abría para Tamaulipas se estrecha al mismo ritmo en que se amplía la disputa comercial entre México y Estados Unidos.