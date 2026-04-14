14 abril, 2026

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Impulsan la inversión en Altamira con proyecto Plaza Puerto

El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, gestiona ante el gobierno del Estado condiciones para el nuevo desarrollo comercial y hotelero
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POR OSCAR FIGUEROA
EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- Con el objetivo de fortalecer la atracción de inversiones, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, sostuvo una reunión con el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, en la que se analizaron proyectos estratégicos para el municipio.

Durante el encuentro, se abordaron detalles del conjunto comercial y de servicios Plaza Puerto, un desarrollo que contempla la instalación del hotel Courtyard by Marriott, lo que representa un impulso al crecimiento económico y turístico de la zona.

En la reunión también participó el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente de Altamira, José Tomás Medrano Mayorga, quien dio seguimiento a los aspectos técnicos del proyecto.

Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno municipal para generar condiciones favorables que incentiven nuevas inversiones y fortalezcan el desarrollo sostenible de Altamira.

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