Impulsan la inversión en Altamira con proyecto Plaza Puerto

El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, gestiona ante el gobierno del Estado condiciones para el nuevo desarrollo comercial y hotelero

POR OSCAR FIGUEROA

EXPRESO-LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAM.- Con el objetivo de fortalecer la atracción de inversiones, el presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, sostuvo una reunión con el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Heinz Becker Hernández, en la que se analizaron proyectos estratégicos para el municipio.

Durante el encuentro, se abordaron detalles del conjunto comercial y de servicios Plaza Puerto, un desarrollo que contempla la instalación del hotel Courtyard by Marriott, lo que representa un impulso al crecimiento económico y turístico de la zona.

En la reunión también participó el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente de Altamira, José Tomás Medrano Mayorga, quien dio seguimiento a los aspectos técnicos del proyecto.

Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno municipal para generar condiciones favorables que incentiven nuevas inversiones y fortalezcan el desarrollo sostenible de Altamira.