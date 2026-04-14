Meten freno a ‘Ley Comaye’

La iniciativa para crear un Colegio de Periodistas en Tamaulipas quedó frenada tras críticas por posibles riesgos a la libertad de expresión

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tras la presión de diferentes agrupaciones de periodistas y las críticas de diferentes sectores, finalmente se puso freno a la iniciativa de la diputada morenista, Cynthia Jaime Castillo, con la que se busca crear un “Colegio de periodistas de Tamaulipas” con facultades para emitir “recomendaciones” éticas y extrañamientos públicos.

Primero, ayer por la mañana se confirmó que la propuesta no recibirá el respaldo del Gobierno.

El Subsecretario de Enlace Legislativo del Estado, Rómulo Pérez Sánchez, comentó que el Gobierno no respaldará una iniciativa que busque censurar el trabajo periodístico, “los medios de comunicación han sido una gran herramienta para promover el trabajo que realizan los tres poderes del estado”.

Señaló que si bien no conoce a fondo la iniciativa propuesta por la diputada morenista, señaló que tal vez al presentar la misma, “no sabía de todo el trasfondo político, de todo lo que representaba hacer este tipo de iniciativas”.

Si bien, dijo que existe una división de poderes, se trabaja en coordinación, por lo que instó a hacer un “replanteamiento” de la iniciativa presentada por la legisladora la semana previa, “a lo mejor le faltó allegarse de más opiniones legislativas y políticas”.

Por su parte, Jaime Castillo defendió la iniciativa e incluso dijo que hace seis meses, un grupo de comunicadores, le habían hecho llegar la propuesta, que dijo haber trabajado para presentarla.

Reconoció que la iniciativa, que ha recibido muchas críticas, “puede o no avanzar” en comisiones, “surge de un grupo de periodistas, qué bueno que hay opiniones, positivas y las que no, está bien, jamás voy a pedir que quite una nota, que bajen una nota”.

Aseguró que la iniciativa presentada busca fortalecer la libertad de expresión, mejorar las condiciones de los periodistas a través de un colegio de periodistas, que sería un organismo autónomo, dedicado a la capacitación y profesionalización, aseguró.

La iniciativa, presentada la semana pasada al Congreso, no recibió ningún tratamiento este lunes, por lo que se estima que será congelada, o que incluso podría ser retirada por su promovente.