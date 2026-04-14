Mujer lesionada al ser atropellada por carro de la ruta Tampico-Altamira

Debido al impacto la peatón fue proyectada hacia el pavimento, arribando al sitio brigadistas de la base Bomberos Voluntarios de Tamaulipas

Por Otilio Núñez

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con lesiones que ameritaron su traslado de urgencia a un hospital, resultó una mujer que fue atropellada esta tarde por un carro de la ruta Tampico-Altamira.

El percance vial ocurrió en la prolongación de la Avenida Hidalgo frente al motel Villa California y la tienda de autoservicio HEB, rumbo al centro de la ciudad de Tampico.

De acuerdo al reporte de las autoridades en materia de vialidad que tomaron conocimiento de los hechos, la mujer cuya identidad no fue proporcionada intentaba cruzar hacia la tienda de autoservicio, cuando fue arrollada por un carro Nissan March color gris de la ruta Tampico-Altamira que procedía del norte.

Debido al impacto la peatón fue proyectada hacia el pavimento, arribando al sitio brigadistas de la base Bomberos Voluntarios de Tamaulipas que la canalizaron de urgencia a un hospital una vez que le dieron los primeros auxilios, mientras peritos en materia de vialidad procedieran a tomar conocimiento de lo ocurrido.