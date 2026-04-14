“No los vamos a dejar ir”: vecinos exigen a CFE restablecer luz tras días sin servicio

Habitantes de la colonia San Marcos 2 confrontaron a personal de la CFE que acudió a la zona para intentar restablecer el servicio eléctrico, el cual permanece intermitente —o inexistente— desde el pasado domingo 12 de abril.

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- «No los vamos a dejar ir», dijeron habitantes de la colonia San Marcos 2 al personal de la #CFE que se encuentra tratando de restablecer el servicio de electricidad, el cual, no tienen mucha desde el domingo 12 de abril.

Entre las afectaciones, denunció el grupo de vecinas, son los médicamentos de la clínica colonial, productos de sus despensa que ocupan estar en refrigeración, vecinos y pérdidas económicas en los abarrotes de dicha zona.

«Hasta que no tengamos luz, no se van», dijo una de las afectadas, y una más agregó que «si llega la luz y después se va, vamos a tomar la CFE, pero de que nos arreglan, nos arreglan».