Ofrecen recompensa por ex GOPE fugado

La Fiscalía de Tamaulipas alista una recompensa para localizar al acusado de homicidio y abuso de autoridad

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Luego de diez días de que José Arturo “A”, ex elemento del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) se escapara tras acudir a una audiencia de vinculación, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas emitirá un boletín de recompensa.

Jesús Eduardo Govea Orozco, explicó que si bien las investigaciones y la búsqueda del reo evadido continúa, se “está también haciendo la gestión interna para la emisión de un boletín de recompensa para la localización del elemento evadido”.

El Fiscal comentó que la indagatoria en este caso continúa, mientras que en el caso de los dos elementos de la Policía Procesal detenidos luego que fue bajo la custodia de estos cuando se dio la evasión del reo, ya fueron vinculados a proceso por un Juez de Control.

“Se sigue avanzando en la investigación de terceras personas que facilitaron la evasión”, señaló el Ombudsman del Estado, quien anteriormente habría explicado que se trataría de personas cercanas al círculo familiar del ex elemento policial.

Fue el pasado 3 de abril cuando José Arturo “A”, había sido vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de funciones administrativas.

Tras concluir la audiencia en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de Victoria, donde se le acusó de participar en la ejecución de 19 personas, de las que 17 eran migrantes, en hechos registrados en Camargo, el detenido logró huir del lugar, cruzar el libramiento e internarse en una colonia vecina, sin que, hasta el momento, hayan podido dar con su paradero.

Govea Orozco explicó que por el momento, la búsqueda del ex Gope se realiza en la entidad, sin que hasta el momento se haya solicitado la colaboración de otras entidades para dar con su paradero.

En otro tema, al ser cuestionado por la intrusión de elementos de la Fiscal General de Justicia en el domicilio de la presidenta del Distrito de Riego 02 en la colonia Vicente guerrero en El Mante, Coral Fernández Mayorga, negó que exista una orden de aprehensión.

El hecho se registró el pasado 8 de abril, cuando los elementos entraron armados al domicilio, sin que presentaran una identificación u orden de cateo, lo que quedó evidenciado en un video.

Tanto Coral Fernández como un hombre que grabó el video, señalaron que los habían encañonado frente a menores de edad que se encontraban en ese momento en el domicilio.