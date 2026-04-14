Posible alza a la tortilla pegaría al bolsillo en mercado gastronómico de Tampico

A diferencia de otros ingredientes que pueden ajustarse en cantidad, la tortilla forma parte fundamental del servicio que se ofrece en los locales del mercado gastronómico

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Ante la posibilidad de un aumento de entre 2 y 4 pesos en el precio de la tortilla a nivel nacional, locatarios del mercado gastronómico de Tampico advirtieron afectaciones directas en sus costos de operación y en consecuencia, en el precio de los alimentos.

Gloria Zubieta Sánchez, líder de la organización Locatarios Unidos por los mercados de Tampico, señaló que hasta el momento no existe confirmación oficial.

Sin embargo; indicó que de concretarse el incremento en este producto básico, sería difícil mantener los precios actuales en los platillos, ya que la tortilla es un insumo esencial que no puede reducirse sin afectar al consumidor.

“Al aumentar la tortilla no podemos mantener los precios porque a la mejor podemos poner un poquito menos de tomate a la comida, un poquito menos de cebolla o racionar el limón, pero la tortilla no podemos decirle al cliente se va a comer cuatro o tres tortillas. Aquí estamos acostumbrados a que el cliente se le da la tortilla a llenar”

La representante de los locatarios explicó que a diferencia de otros ingredientes que pueden ajustarse en cantidad, la tortilla forma parte fundamental del servicio que se ofrece en los locales del mercado gastronómico, lo que limita las opciones para absorber el impacto del alza.

Zubieta Sánchez dijo que el precio de la comida corrida se ha mantenido en 45 pesos durante el último año; sin embargo, reconoció que un aumento en la tortilla presionaría la economía de los comerciantes y podría obligarlos a modificar sus tarifas.