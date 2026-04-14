Presenta Chucho Nader iniciativas para reducir tarifas eléctricas y precio de gasolinas y diesel

Ante el pleno de la Cámara de Diputados destacó que estas dos importantes iniciativa que buscan respaldar la economía de la población sur tamaulipeca

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Chucho Nader presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados dos importantes iniciativa que buscan respaldar la economía de la población sur tamaulipeca a través de los reclasificación en las tarifas de energía eléctrica y la eliminación del IEPS en el precio de las gasolinas para proteger y disminuir su precio.

En su intervención el Diputado Federal del Partido Acción Nacional subrayó que como parte del subsidio que otorga la Comisión Federal de Electricidad -CFE- a las familias mexicanas existe la llamada tarifa de verano, sin embargo explicó que ciudades como Tampico y Ciudad Madero se enfrentan a temperaturas extremas tanto en verano como en invierno, por lo que solicitó que el subsidio se aplique de manera permanente a todos los usuarios domésticos.

“Esta iniciativa tiene como objetivo que la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional de Energía, aplique la metodología necesaria para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas eléctricas, basadas exclusivamente en el uso doméstico, garantizando la continuidad del sistema eléctrico y la protección de los usuarios domésticos, en zonas de temperaturas extremas”, indicó.

Chucho Nader aseguró que las diferentes temperaturas en ciertas regiones del país afectan el consumo doméstico, ya que los usuarios, utilizan ventiladores o climas para enfriar en verano; y en invierno usan calentadores eléctricos, lo que afecta el consumo de luz y las tarifas eléctricas tienden al alza y, por tanto, dijo, hay afectaciones en la economía de las familias.

“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un esquema llamado “subsidio de verano”, o también conocido como “tarifa de verano”; este no es suficiente, ya que es por temporada de verano, y lo que estoy proponiendo, es que, derivado de los constantes cambios climatológicos, se ajusten a estos, las tarifas eléctricas. Con esta propuesta, la CFE tendrá que realizar sus ajustes tarifarios, sin importar si es temporada de verano o temporada de invierno”, detalló.

Por otra parte, Nader Nasrallah presentó la propuesta legislativa para eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios -IEPS- a gasolinas y diésel, a fin de proteger y disminuir su precio en beneficio de los consumidores.

Explicó que aunque este impuesto es fijo por litro, su incremento anual puede elevar el costo operativo de las empresas que dependen del transporte.

“Por ejemplo, si en 2024 el IEPS para la gasolina Magna era de 6.18 MXN por litro, el aumento a 6.4555 MXN en 2025 representa un incremento de 0.2755 MXN por litro. Por ello es imperante eliminar el IEPS de la gasolina y diésel”, apuntó.