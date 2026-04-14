Presentan 28 denuncias contra ex funcionarios

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ha integrado más de 4 mil expedientes por presuntas faltas administrativas entre 2022 y 2025; la mayoría corresponde a la administración anterior

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un total de 4,073 expedientes de presunta responsabilidad administrativas (Epras), se han integrado desde octubre de 2022 a diciembre de 2025, informó la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Al comparecer durante la glosa del informe de gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo explicó que el 60 por ciento (2,444), corresponden a faltas administrativas de la administración anterior y 1,629 (40%) a la actual.

Apuntó que 3,054 de estos expedientes corresponden a las denuncias del proceso de entrega-recepción, de informes de auditoría de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción estatal.

Explicó que de la totalidad de expedientes, se emitieron 518 informes de presunta responsabilidad administrativa (Ipras), de las que 70 corresponde a faltas administrativas graves, de las que 53 son de la pasada administración y 17 de la actual.

De estas faltas graves, se han presentado 28 denuncias, cinco a la FGR que corresponden al Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (Itace), Secretaría de Salud y Finanzas. Mientras que 23 a la Fiscalía Anticorrupción del Estado contra la Contraloría Gubernamental, Comapa zona conurbada, Secretaría del Trabajo, Salud, Economía, Oficina del Gobernador, Instituto del Deporte.

Así como la Seduma, Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Bienestar social, Educación, Obras Públicas y Administración; de las que 19 se presentaron el año pasado, todas ellas correspondientes a la pasada administración.

“Continúan en etapa de investigación 2,214 expedientes y 1,341 han sido concluidos por falta de elementos, solventación de observaciones en las auditoría o la presentación espontánea de las declaraciones patrimoniales”.

En etapa de substanciación, dijo que hay 762 expedientes, de los que 615 son de la pasada administración y 147 a la presente, aclarando que del total de expedientes, se remitieron 64 al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas graves.

Mientras que en etapa de resolución se tienen 304 expedientes, de los que 157 están activos en su estudio, 109 corresponden a la anterior administración y 48 de la actual; aclarando que en 30 no se emitió sanción porque se corrigió la conducta irregular.

La titular de la dependencia apuntó que en 142 servidores públicos han sido sancionadas por las autoridades, se inhabilitaron 63 por la omisión de la presentación de su declaración patrimonial, 30 por la modalidad de conclusión del cargo y 33 por modificación.

Además por otras faltas administrativas se suspendieron a 19 personas, amonestación a 19 más y se inhabilitaron a 31 funcionarios.

Explicó que cerró el año con el programa de auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación con un monto observado en segunda y tercera entrega de la cuenta pública 2024 por 10 millones 848,625.39 pesos, que representan el 0.02 por ciento de los 56,725 millones 911,900 pesos auditados.

Apuntó que se radicaron 117 expedientes de presunta responsabilidad administrativas (Epras).

Mientras que las auditorías realizadas por la Secretaría de Anticorrupción federal de la cuenta pública 2024, dijo que se cerró con cero monto observado, y la radicación de ocho expedientes de presunta responsabilidad administrativas (Epras) en tres Secretarías.

En cuanto a las auditorías de cumplimiento, financieras y de obra pública, dijo que de siete realizadas por la secretaría, tres se concluyeron en 2025, resultando 14 observaciones por más de 30 millones, por lo que se abrieron 16 Epras.

El año previo, también se realizaron diez auditorías de cumplimiento y financieras para revisar el ejercicio 2024 y anteriores, de las que siete se concluyeron con 20 observaciones por un monto de 9 millones de pesos.

Se realizaron nueve visitas de inspección a obras, emitiendo tres recomendaciones y un informe de presunta irregularidad detectada, por lo que se integró un expediente de presunta responsabilidad.

En auditorías técnicas, dijo que se revisaron 70 obras, determinándose 20 observaciones y la radicación de siete Epras, , logrando recuperar más de 600 mil pesos para las Finanzas del Estado.

Pedraza Melo informó además que se han recibido 1,150 quejas y denuncias, de las que 222 corresponden al ejercicio 2025, y de ellas el 86 por ciento es competencia del Poder Ejecutivo.

“Del acumulado de las quejas recibidas de octubre 2022 a diciembre 2025, se promovieron 147 expedientes de presunta responsabilidad administrativas (epras), de las que 29 corresponden al ejercicio 2025”.

Presumió que el 92.27 por ciento de los funcionarios, han presentado su declaración patrimonial y de intereses, en la modalidad de modificación, “se han radicado 597 epras, por el incumplimiento de esta obligación, y se han inhabilitado a 26 personas al cierre de 2025.