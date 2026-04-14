Se disparan hasta 90% precios de verduras en mercado Madero

Indicó que el pepino, proveniente de Puebla y Ciudad de México, alcanza entre 50 y 60 pesos por kilo, cuando antes costaba 20 pesos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El incremento en el precio de verduras alcanzó hasta un 90% en el mercado municipal Francisco I. Madero de Tampico, derivado de la escasez y dificultades para conseguir productos como el chile serrano y jalapeño, informó el locatario Julio Fuentes Solís.

El comerciante expresó que el chile ha llegado a venderse hasta en 100 pesos por kilogramo, lo que ha provocado una disminución en su compra por parte de los consumidores.

“El chile anda de 70 a 100 pesos kilo… tenemos aquí de la región”

Dijo que el encarecimiento no se limita a este producto, ya que en general las verduras han registrado incrementos considerables en las últimas semanas.

“Se siente y eso que estamos en el mercado que viene directo de los camiones donde hay más precio… ha subido 80,90%”

Fuentes Solís indicó que otros productos también reflejan alzas importantes, como el tomate que actualmente cuesta 25 pesos cuando antes se encontraba entre 10 y 15 pesos.

“El pepino se dio a la alza y aquí estamos en un lugar donde a una, dos horas se consigue lo que es tomate, cebolla, la mayoría de los productos se ha elevado el precio”

Indicó que el pepino, proveniente de Puebla y Ciudad de México, alcanza entre 50 y 60 pesos por kilo, cuando antes costaba 20 pesos; el limón se vende hasta en 40 pesos y la cebolla, que llegó a costar 30 pesos, ahora ronda los 15 pesos.

Finalmente, señaló que tras el periodo vacacional de Semana Santa disminuyó la afluencia de clientes en el mercado y reconoció el esfuerzo de los mayoristas por ofrecer productos a menor precio en comparación con tiendas de autoservicio.