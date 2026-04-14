Tamaulipas avanza a medias en su estatus zoosanitario; persisten retos en campo

Tamaulipas mantiene avances en la recuperación de su estatus zoosanitario, aunque todavía lejos de consolidar plenamente las condiciones que perdió en 2020.

Por Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas mantiene avances en la recuperación de su estatus zoosanitario, aunque todavía lejos de consolidar plenamente las condiciones que perdió en 2020. La reciente ratificación como “acreditado preparatorio” por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) permite al estado seguir exportando ganado, pero también deja claro que el proceso sigue incompleto.

De acuerdo con el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, la última revisión dejó 11 observaciones pendientes, lo que evidencia que aún hay aspectos técnicos por resolver antes de alcanzar el reconocimiento total.

“El estatus va bien… tuvimos solamente 11 observaciones y nos ratificaron como acreditado preparatorio”, señaló.

Esta categoría, sin embargo, no equivale a una recuperación definitiva. Más bien confirma que Tamaulipas cumple de forma parcial con los estándares sanitarios, particularmente en el control de la tuberculosis bovina, un requisito clave para mantener abierto el mercado estadounidense.

“Tenemos oportunidad de seguir exportando, pero tenemos que dar el brinco para recuperar el estatus que se perdió en 2020”, admitió el funcionario.

El siguiente punto decisivo no será inmediato: la evaluación más importante está programada hasta 2028, lo que implica que el estado deberá sostener durante varios años los avances y corregir fallas si aspira a recuperar completamente su estatus sanitario.

Gusano barrenador: el problema que sigue creciendo

Mientras en el papel hay avances, en el territorio la situación presenta focos de preocupación. El gusano barrenador del ganado suma ya 54 casos confirmados, concentrados principalmente en Tula, Ocampo y, sobre todo, El Mante.

La cercanía con San Luis Potosí ha complicado el control de la plaga, según reconoció el propio subsecretario.

“Amanecimos con 54 casos… nos está afectando mucho la colindancia”, explicó.

El impacto recae principalmente en bovinos y becerros recién nacidos, los más vulnerables a las larvas que se alojan en heridas abiertas y aceleran el deterioro de los animales si no se atienden oportunamente.

Ante este escenario, las autoridades han intensificado acciones en campo, incluyendo reuniones con ganaderos y gobiernos municipales, particularmente en El Mante, donde se concentra la mayor preocupación.

Aunque se mantiene la estrategia de liberación de mosca estéril para frenar la reproducción de la plaga, el propio gobierno reconoce que la respuesta no será suficiente sin la participación activa de los productores.

“Se está liberando mucha mosca estéril… pero tienen que cuidar a los animales. Si no, no vamos a poder parar esto”, advirtió Amaya García.

Un avance con matices

El panorama, en suma, combina avances técnicos con problemas operativos en campo. Tamaulipas mantiene la puerta abierta al mercado internacional, pero con una certificación provisional y bajo presión sanitaria interna.

La recuperación total del estatus zoosanitario no está descartada, pero tampoco es inmediata: dependerá de que los pendientes técnicos se resuelvan y de que brotes como el gusano barrenador no compliquen aún más el escenario.