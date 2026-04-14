Tragedia en cancha: portería cae y provoca muerte de menor durante entrenamiento

El pasado 13 de abril una portería le cayó encima mientras entrenaba en una cancha de futbol

Se ha hecho viral en redes sociales cómo el pasado 13 de abril una portería le cayó encima mientras entrenaba en una cancha de futbol, lo que rápidamente propinó su muerte instantánea, generando conmoción en la comunidad de Aguascalientes debido al siniestro registrado.

El accidente sucedió sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en la zona de Pocitos, pues según las autoridades locales el siniestro sucedió alrededor de las 6 de la tarde, en las instalaciones conocidas como “Los Gavilanes”, lo que generó una movilización policiaca en la zona.

Muere menor de 10 años mientras entrenaba futbol

Según los reportes, la portería cayó y golpeó al menor de 10 años en su cabeza, lo que le provoca ser inconsciente, por lo que paramédicos acudieron al lugar para poder darle atención médica; sin embargo, el menor ya no presentaba signos vitales, por lo que se realizaron diligencias en el sitio.

El hecho causó conmoción en el sitio, pues entre entrenadores y familiares, corrieron al menor para poder asistirlo tras el fuerte incidente, lo que ha generado conmoción e indignación en la comunidad de Aguascalientes tras las noticias del fallecimiento del niño de 10 años.

Tras lo sucedido, elementos de Servicios Periciales acudieron al lugar para poder realizar las diligencias necesarias para hacer el levantamiento del cuerpo, así como para poder esclarecer lo sucedido con el menor de 10 años, luego de ser aplastado por una portería metálica en el Deportivo “Los Gavilanes”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO