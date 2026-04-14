VIDEO | Perro de unidad K-9 captura a agresor tras ataque en estacionamiento

El perro perteneciente a la unidad K-9 logró someter al agresor, quien intentaba huir de la policía.

El pasado lunes 13 de abril, un perro de raza pastor alemán perteneciente a la unidad K-9 logró detener a un hombre que había cometido una agresión en un estacionamiento de San Diego, California. El can fue clave para frenar la huida del agresor, quien pretendía escapar del lugar de los hechos tras herir a un hombre con un objeto punzocortante.

¿Cuál es el estado de salud del hombre herido en un estacionamiento de San Diego?

Tras cometer la agresión, el sospechoso acusado de atacar a un hombre con un arma blanca intentó huir de la policía, pero su escape fue frustrado por un perro policía. El can derribó y neutralizó al agresor, permitiendo a los oficiales esposarlo sin mayores complicaciones.

Momentos después del altercado, la víctima fue trasladada a un hospital para su valoración médica. Reportes recientes aseguran que se encuentra estable y fuera de peligro.

🇺🇸 | Un perro policía K-9 neutralizó a un hombre acusado de apuñalar a un empleado de un estacionamiento en San Diego. Según informaron las autoridades, el sospechoso desobedeció las órdenes de los agentes y opuso resistencia al uso de armas no letales, por lo que el canino… pic.twitter.com/8KYoVZgoJ6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 13, 2026

CON INFORMACIÓN DE AZTECA NOTICIAS