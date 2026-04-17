Acerca el municipio servicios a colonia Villas de San Angel

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La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una nueva jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, realizada en la colonia Villas de San Miguel

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de acercar servicios y atención directa a las familias, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó una nueva jornada del programa “Presidencia Cerquita de Ti”, realizada en la colonia Villas de San Miguel, donde se brindaron múltiples apoyos y servicios gratuitos a la ciudadanía.

Durante esta jornada, vecinas y vecinos pudieron acceder a atención médica general, consultas nutricionales y psicológicas, servicios del DIF, trámites del Registro Civil, asesorías legales, módulos de gestión ambiental, así como apoyos alimentarios y servicios de salud animal.

“Estamos aquí cerquita de ustedes, escuchando y atendiendo sus necesidades. El tema de la salud es uno de los más importantes y aquí, a través de este programa traemos este servicio, contamos con excelentes médicos, pero sobre todo con calidad humana, que es lo que hoy más necesitamos”, expresó Canturosas.

La alcaldesa subrayó que este tipo de jornadas permiten brindar soluciones inmediatas a la ciudadanía, además de orientar sobre trámites, programas sociales y servicios municipales sin necesidad de trasladarse a diferentes dependencias.

También se ofrecieron servicios como detección de enfermedades, vacunación, expedición de documentos oficiales, inscripción a programas sociales, pago de predial y convenios con COMAPA, así como la posibilidad de realizar reportes ciudadanos a través de plataformas como CIGA.

La alcaldesa destacó el avance que ha tenido el sector en materia de infraestructura urbana, destacando mejoras en vialidades, alumbrado público, espacios recreativos y drenaje, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en el cuidado del entorno.

“Hoy ustedes son testigos del cambio en Villas de San Miguel, pero también necesitamos de su apoyo para mantener limpia la colonia. Si trabajamos en equipo, podemos seguir logrando grandes resultados para nuestra ciudad”, puntualizó la alcaldesa.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración de continuar llevando este tipo de programas a distintos sectores de Nuevo Laredo, fortaleciendo la atención directa y promoviendo el bienestar de las familias neolaredenses bajo el principio de cercanía y trabajo en conjunto.