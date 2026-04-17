Atrapan a Juancho que se salió de la laguna

Fueron vecinos del área quienes notificaron al número de emergencias la presencia del juancho.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un cocodrilo se salió de la laguna del Carpintero y estuvo a punto de llegar al bulevar perimetral, la tarde del viernes.

Bomberos municipales lograron atraparlo momentos después.

El animal de aproximadamente un metro de largo se encontraba en un canal a cielo abierto, en calle Jiménez casi esquina con perimetral de la colonia fraccionamiento Laguna del Carpintero en Tampico.

Fueron vecinos del área quienes notificaron al número de emergencias la presencia del juancho.

A los pocos minutos llegaron los bomberos municipales para realizar la captura.

Aunque el cocodrilo opuso resistencia, finalmente fue sometido por los vulcanos con una pértiga y otros instrumentos.

Después fue llevado al cuartel general de Bomberos donde quedó resguardado.