Consolida Gobierno del Estado programa de atención a socavones en Tampico y Ciudad Madero

Este esfuerzo es impulsado por la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, en coordinación con los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, así como COMAPA SUR, priorizando soluciones estructurales

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Gobierno del Estado avanza en el programa integral de atención a socavones en Tampico y Ciudad Madero, con una inversión global de 105 millones de pesos, como parte de una estrategia para atender de fondo esta problemática en la zona sur de Tamaulipas.

Este esfuerzo es impulsado por la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, en coordinación con los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, así como COMAPA SUR, priorizando soluciones estructurales que garanticen seguridad y durabilidad en la infraestructura urbana.

Como parte de este paquete de obras, en el municipio de Tampico dos intervenciones se encuentran en su etapa final, actualmente en proceso de pavimentación. Se trata de la rehabilitación en la calle Burgos, entre Arenal y Guadalupe, en la colonia Volantín, donde se instaló un colector sanitario de 18 pulgadas con una extensión de 115 metros lineales, con una inversión de 1 millón 641 mil 109 pesos. Asimismo, en la calle 10, entre las calles A y B de la colonia Enrique Cárdenas González, se colocó un colector de 18 pulgadas a lo largo de 95 metros lineales, con una inversión de 1 millón 419 mil 425 pesos. Ambas obras se encuentran en la etapa final correspondiente a la reposición de pavimento.

Por su parte, en Ciudad Madero ya han sido concluidas dos obras clave dentro de este programa. Destaca la intervención en la calle Sinaloa, en la colonia Unidad Nacional, entre Puebla y Boulevard, donde se instaló un colector de 60 pulgadas con una longitud de 94 metros lineales, con una inversión de 4 millones 283 mil 465 pesos. De igual forma, se concluyó la obra en la calle Joaquín Contreras, en la colonia Carlos Jiménez Macías, con la instalación de un colector de 15 pulgadas a lo largo de 30 metros lineales, con una inversión de 374 mil 883 pesos.

Estas acciones forman parte de un programa más amplio que continúa en desarrollo, con el objetivo de prevenir riesgos, mejorar la infraestructura sanitaria y fortalecer la seguridad de la población en la zona sur de Tamaulipas.