¿Cuándo y dónde ver la jornada 15 de la Liga MX?

Este fin de semana se jugará la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, cuyo principal atractivo es el duelo entre América y Toluca

MÉXICO.- El América intentará mantenerse este sábado 18 de abril dentro de la zona de clasificación con un triunfo ante el campeón Toluca, en el duelo más atractivo de la jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Las Águilas, que atraviesan por una crisis de resultados, requieren los tres puntos para seguir dentro de los ocho mejores de la tabla que avanzan a la liguilla a tres fechas de que termine la fase regular.

El equipo que entrena el brasileño André Jardine tiene 19 puntos en el séptimo lugar de la clasificación, los mismos que el Atlas y el León, octavo y noveno, respectivamente, a los que supera por tener mejor diferencia de goles.