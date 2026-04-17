¿Cuándo y dónde ver la jornada 15 de la Liga MX?

Los Diablos Rojos, dirigidos por el argentino Antonio Mohamed, ocupan el quinto puesto con 27 puntos, pero una victoria les permitiría aspirar a ascender hasta el segundo puesto, que hoy ocupa el Cruz Azul con 28 unidades.
El mismo día, Cruz Azul defenderá el escalón dos de la tabla cuando reciba al Tijuana, décimo de la clasificación con 18 puntos, que está urgido de ganar para aspirar a estar entre los ocho primeros.
En otro partido, el líder Guadalajara es favorito para vencer al Puebla, decimosexto de la competencia, que ya está eliminado.
Tigres de la UANL visitará al Necaxa con la misión de triunfar para seguir en la sexta posición.
En Monterrey, el Pachuca, tercer lugar, puede acabar con las aspiraciones de liguilla de los Rayados, que marchan en la posición 13 con 15 puntos.
Completa la jornada sabatina el duelo entre León y Juárez FC.
La decimoquinta jornada arrancará este viernes 17 de abril con dos partidos: los Pumas UNAM son favoritos para superar al San Luis y el Mazatlán chocará con Querétaro.
Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX
- Atlético San Luis vs Pumas UNAM | 19:00 h | Viernes 17 de abril | Transmisión: ESPN, Disney+ y Vix.
- Mazatlán vs Querétaro | 19:00 h | Viernes 17 de abril | Transmisión: Azteca 7, Fox One.
- Necaxa vs Tigres UANL | 17:00 h | Sábado 18 de abril | Transmisión: Azteca 7, Claro Sports y Vix.
- Cruz Azul vs Xolos | 17:00 h | Sábado 18 de abril | Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix.
- Monterrey vs Pachuca | 19:05 h | Sábado 18 de abril | Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix.
- Chivas vs Puebla | 19:07 h | Sábado 18 de abril | Transmisión: Amazon Prime.
- León vs Juárez FC | 21:06 h | Sábado 18 de abril | Transmisión: Fox One.
- América vs Toluca | 21:1o h | Sábado 18 de abril | Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix.
- Santos Laguna vs Atlas | 17:00 h | Domingo 19 de abril | Transmisión: ESPN, Disney+ y Vix.
CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL