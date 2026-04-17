Estrecha Armando Martínez colaboración con sector energético

Participa el alcalde de Altamira en Expo Gas 2026 y fortalece vínculos con actores clave del ramo

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El presidente municipal de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, participó en la Expo Gas 2026, relevante encuentro técnico y de negocios del sector gasolinero, organizado por la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).

Durante este importante foro, el alcalde sostuvo acercamientos con destacadas personalidades del ámbito energético, entre ellas la Lic. Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, senadora de la República y presidenta de la Comisión de Energía, así como con el secretario de Energía de Tamaulipas, Ing. Walter Julián Ángel Jiménez.

El edil altamirense refrendó el compromiso de su administración por impulsar la colaboración con el sector energético, promoviendo el desarrollo económico, la inversión y la consolidación de Altamira como un polo estratégico en materia energética a nivel estatal y nacional.

Asimismo, el Dr. Armando Martínez Manríquez, destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre los distintos órdenes de gobierno y la iniciativa privada, a fin de generar condiciones que favorezcan la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible del municipio.