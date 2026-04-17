Exigen padres de familia rescate del jardín de niños “Felipe Carrillo Puerto”

La invasión de maleza obligó a los tutores a efectuar faenas de limpieza de manera constante.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El abandono de la infraestructura escolar y el exceso de maleza ponen en riesgo a los alumnos del jardín de niños “Felipe Carrillo Puerto” de la colonia Miramar en Altamira.

Durante la audiencia realizada en la colonia Jazmín, María Angélica Contreras Juárez, representante del plantel, denunció la falta de mantenimiento en las aulas y las áreas comunes, elementos necesarios para una estancia digna de los menores.

La invasión de maleza obligó a los tutores a efectuar faenas de limpieza de manera constante.

“El año pasado se registró un accidente durante estas labores”, indicaron los padres de familia al señalar el peligro que implica el uso de herramientas de corte entre la vegetación.

El comité escolar recauda fondos para contratar a una persona para que se encargue del desmonte.

De igual manera las instalaciones eléctricas presentan deficiencias severas tanto al interior como en el perímetro exterior.

La falta de luminarias y el deterioro de la pintura en los salones complican las actividades académicas, además de la presencia de arañas que causan temor entre los niños.

La falta de limpieza impide que los niños puedan desenvolverse con normalidad durante el recreo.

Ante este panorama, los padres de familia demandaron la intervención de las autoridades educativas para garantizar condiciones seguras y funcionales en el plantel.