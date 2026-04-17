Irán abre el estrecho de Ormuz durante la tregua de 10 días con Estados Unidos

Según las autoridades iraníes, el paso permanecerá abierto mientras se mantenga el alto el fuego y la tregua de diez días anunciada recientemente por la administración de Donald Trump. No obstante, la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán ha precisado que el tránsito se realizará bajo una «ruta coordinada» específica.

Tres petroleros iraníes salen del Golfo a través del estrecho de Ormuz con cinco millones de barriles de crudo, los primeros desde el bloqueo de Estados Unidos a los puertos en Irán, revela a la #AFP la compañía de datos marítimos Kpler pic.twitter.com/0pxwssxZIM — Agence France-Presse (@AFPespanol) April 17, 2026

Tensión en Ormuz: La fuerte advertencia de Irán tras abrir el estrecho

A pesar de la apertura, el clima en la región sigue siendo de cautela extrema. El viceministro Saeed Khatibzadeh aclaró desde Turquía que, si bien celebran el cese de hostilidades, Irán rechaza soluciones temporales y exige un acuerdo definitivo que garantice la paz en todo Oriente Medio, incluyendo zonas críticas como el mar Rojo.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que sus fuerzas permanecen en alerta máxima. La instrucción es clara: cualquier incumplimiento de los términos de la tregua por parte de fuerzas extranjeras provocaría una respuesta inmediata y contundente.