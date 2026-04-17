Irán abre el estrecho de Ormuz durante la tregua de 10 días con Estados Unidos

IRÁN.- En un giro inesperado que promete aliviar la presión sobre los mercados energéticos globales, el Gobierno de Irán anunció la reapertura completa del estrecho de Ormuz para el tránsito de buques comerciales. Esta medida, confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araghchi, surge tras el establecimiento de una tregua de 10 días en el Líbano, mediada en Washington.
Irán libera Ormuz: un respiro para la economía global y el petróleo
El estrecho de Ormuz es considerado la arteria más vital para el comercio de petróleo a nivel mundial. Su bloqueo, iniciado el pasado 28 de febrero, fue una respuesta de Teherán a las tensiones con la coalición liderada por Estados Unidos e Israel. Tras semanas de incertidumbre y volatilidad en los precios del crudo, la reactivación de esta ruta marítima representa un alivio estratégico.
Según las autoridades iraníes, el paso permanecerá abierto mientras se mantenga el alto el fuego y la tregua de diez días anunciada recientemente por la administración de Donald Trump. No obstante, la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de Irán ha precisado que el tránsito se realizará bajo una «ruta coordinada» específica.
Tres petroleros iraníes salen del Golfo a través del estrecho de Ormuz con cinco millones de barriles de crudo, los primeros desde el bloqueo de Estados Unidos a los puertos en Irán, revela a la #AFP la compañía de datos marítimos Kpler pic.twitter.com/0pxwssxZIM
— Agence France-Presse (@AFPespanol) April 17, 2026
Tensión en Ormuz: La fuerte advertencia de Irán tras abrir el estrecho
A pesar de la apertura, el clima en la región sigue siendo de cautela extrema. El viceministro Saeed Khatibzadeh aclaró desde Turquía que, si bien celebran el cese de hostilidades, Irán rechaza soluciones temporales y exige un acuerdo definitivo que garantice la paz en todo Oriente Medio, incluyendo zonas críticas como el mar Rojo.
Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que sus fuerzas permanecen en alerta máxima. La instrucción es clara: cualquier incumplimiento de los términos de la tregua por parte de fuerzas extranjeras provocaría una respuesta inmediata y contundente.
In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026
«Paz a través de la fuerza»: La reacción de Donald Trump
Desde Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, no tardó en adjudicarse el cese de las tensiones marítimas. A través de un mensaje en su red social, Truth Social, el mandatario calificó la reapertura del estrecho de Ormuz como una victoria de su política exterior y un beneficio directo para el bolsillo de los consumidores.
«¡Gran noticia para el mundo! Irán acaba de anunciar que el Estrecho de Ormuz está totalmente abierto. Mi estrategia de ‘Paz a través de la Fuerza’ está funcionando», publicó el presidente.
Trump enfatizó que la normalización del paso permitirá que el petróleo fluya sin restricciones, lo que, según sus proyecciones, provocará una baja inmediata en los precios internacionales de los combustibles. Aunque el tono del mandatario fue de celebración, el Departamento de Estado se mantiene vigilante para asegurar que la tregua de 10 días se cumpla en su totalidad, permitiendo que la navegación comercial recupere el ritmo perdido tras semanas de parálisis.
Sin duda, esta decisión de Teherán sobre el estrecho de Ormuz no solo busca estabilizar la navegación comercial, sino también posicionar su disposición al diálogo, siempre que se respeten los acuerdos regionales. Por ahora, el mundo observa con atención el flujo de cargueros, un termómetro infalible de la estabilidad geopolítica actual.
CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS