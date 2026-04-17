Localizan sana y salva a niña reportada como desaparecida en Reynosa

El hallazgo fue realizado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el Colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas”, la Guardia Estatal, la Fiscalía Estatal y Protección Civil de Reynosa.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón

La niña reportada como desaparecida en la ciudad de Reynosa fue localizada sana y salva. Las autoridades estatales iniciaron investigaciones para despejar cualquier duda sobre el caso.

La localización de Ada Liz Jaramillo, de 12 años, ocurrió este viernes en un tianguis de la colonia Rodríguez.

El hallazgo fue realizado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el Colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas”, la Guardia Estatal, la Fiscalía Estatal y Protección Civil de Reynosa.

De manera paralela, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió un comunicado este mismo viernes a las 08:30 horas, en el cual confirmó que la menor se encontraba sana y salva.

Ada salió de su domicilio en la noche del 15 de abril, en la colonia Lampacitos, al oriente de la ciudad, y desde ese momento no se volvió a saber de ella.

Mediante imágenes de cámaras de vigilancia particulares, se pudo observar a la niña caminando por una de las avenidas de dicha colonia; posteriormente, no se supo más de su paradero.

Los padres hicieron un llamado a los vecinos y, juntos, exigieron la localización de la menor ante el temor de que pudiera sucederle algo malo.

Finalmente, lograron localizarla escondida en el tianguis.

Aunque las autoridades por el momento no han precisado la causa de la desaparición, ciudadanos que participaron en el operativo encontraron posibles indicios de maltrato infantil.

Sobre esta sospecha serán las autoridades las que realicen las investigaciones correspondientes y valoren el posible móvil para así aclarar la situación.