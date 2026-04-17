Localizan sin vida a joven que acudió a entrevista de trabajo

Esta mañana fue encontrado un cuerpo en el inmueble donde la joven fue vista por última vez con vida e ingresó a buscar empleo

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que fue encontrada sin vida la joven Edith Guadalupe Valdez Saldívar, de 21 años que desapareció el pasado 15 de abril al asistir a una entrevista de trabajo.

“Desde el primer momento se activaron los protocolos correspondientes y la investigación se conduce bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia”, aseveró la Fiscalía en una publicación en X.

La Fiscalía reiteró su compromiso con las víctimas y sus familias, garantizando acompañamiento y el acceso a la verdad y la justicia.

Acude a entrevista de trabajo y encuentran su cuerpo días después

El cuerpo de la joven fue encontrado en el inmueble donde el pasado 15 de abril habría acudido a una entrevista de trabajo, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, esta mañana sus familiares se manifestaban afuera del lugar cuando se notificó el hallazgo de una bolsa con un cuerpo en su interior.

Posteriormente la Fiscalía capitalina anunció que se confirmó la muerte de la joven de 21 años y aseveró que su deceso se investiga como un feminicidio aunque no han dado más detalles al respecto, lo que confirmaría que el cadáver encontrado se trataría del de la joven.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO