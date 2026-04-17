Muere Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto y máximo anotador de la historia

Oscar Schmidt, leyenda y máximo anotador de baloncesto, murió a los 68 años de edad.

ESTADOS UNIDOS.- Luto en el deporte mundial. Oscar Schmidt, jugador brasileño de baloncesto, murió a los 68 años de edad este viernes 17 de abril.

Oscar Schmidt, jugador brasileño de baloncesto, murió a los 68 años de edad, dejando un legado imborrable, pues presume el récord mundial de puntos anotados.

El brasileño Oscar Schmidt es recordado por su brillante trayectoria en Juegos Olímpicos: participó en cinco edición y ostenta el récord de anotaciones con 1.083, hito que le valió ser parte del Salón de la Fama del Baloncesto.

¿De qué murió Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto?

Oscar Schmidt, jugador de baloncesto y leyenda mundial, murió a los 68 años de edad hoy viernes 17 de abril en la ciudad de Sao Paulo.

De acuerdo a distintos reportes, Oscar Schmidt fue hospitalizado luego de sufrir un malestar repentino. Si bien no se compartieron detalles sobre su muerte, se sabe que el exjugador de baloncesto luchó contra un tumor cerebral durante 15 años.

Schmidt luchó con “con valentía, dignidad y resiliencia… “, rezó el comunicado de la familia que compartió el portal G1.

OSCAR SCHMIDT (HANS DERYK / AP)

¿Quién fue Oscar Schmidt, leyenda del baloncesto que murió a los 68 años de edad?

El nombre de Oscar Schmidt volvió a ocupar los titulares mundiales, lastimosamente por una triste noticia, pues murió a los 68 años de edad. En medio de la efervescencia de la información, recordamos a la ‘Mano Santa’, leyenda del baloncesto.

Hablar de Oscar Schmidt es hablar de un hombre récord, de su increíble capacidad agotadora y de unos de los mejores tiradores de todos los tiempos.

Schmidt fue figura con Brasil en la victoria sobre Estados Unidos durante la final de los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987. Además, conquistó el bronce en el Mundial de Filipinas en 1978.

No compitió en la NBA, pero sí fue protagonista de una tremenda trayectoria en Brasil. Además, jugó en el Juvecaserta italiano (1982-1990) y en el Forum Valladolid (1993-1995).

Su leyenda es tal que en 2013 fue inscrito en el Salón de la Fama del Baloncesto en Estados Unidos.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS