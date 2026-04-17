Mujer muere y cuatro personas resultan lesionadas en choque entre camioneta y tráiler en Padilla

Trascendió de manera extraoficial que la familia viajaba a bordo de la camioneta Jeep procedente de Matamoros con destino final en Tampico

Por Alfredo Peña

Fotos Héctor Perales

Ciudad Victoria .- Una mujer perdió la vida y cuatro personas más, entre ellas una adulta mayor y dos menores de edad, resultaron lesionadas durante un fuerte accidente automovilístico registrado la noche del viernes en el municipio de Padilla.

El percance ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el kilómetro 48 de la carretera federal, justo a la altura de la salida del poblado.

En el lugar, una camioneta Jeep de color blanco quedó completamente destrozada tras ser impactada por un tráiler.

De acuerdo con los primeros reportes preliminares, al interior del vehículo particular quedó sin signos vitales el cuerpo de una mujer adulta.

Personal de Protección Civil de Padilla acudió al auxilio y trasladó de urgencia a Ciudad Victoria a los cuatro sobrevivientes: un hombre, una mujer de la tercera edad y dos menores de edad.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud exacto.

Trascendió de manera extraoficial que la familia viajaba a bordo de la camioneta Jeep procedente de Matamoros con destino final en Tampico.

Según la versión preliminar de los hechos, el conductor se detuvo en una gasolinera cercana y, al intentar reincorporarse a la carretera, aparentemente realizó una maniobra indecisa o de arrepentimiento.

Fue en ese instante cuando un tráiler de la marca Freightliner, que circulaba de sur a norte, no pudo frenar a tiempo debido a la velocidad que llevaba, impactando de lleno contra la camioneta y provocando el fatal desenlace.

Al sitio del accidente se presentaron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, para acordonar la zona y coordinar el tráfico vehicular.

Asimismo, acudió personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes que permitan deslindar responsabilidades.