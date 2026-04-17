¿Murió Daniel Corral? El confuso mensaje de Exatlón México que alarmó a los fans

El programa de TV Azteca subió un mensaje que generó confusión entre los fans

MÉXICO.- En las últimas horas el nombre del atleta olímpico y ex participante de «Exatlón México», Daniel Corral, apareció en las principales tendencias en redes sociales después de que el reality show de TV Azteca compartiera un mensaje que generó rumores sobre su muerte.

Por medio de su cuenta en Facebook, «Exatlón México» subió un mensaje lamentando la muerte del perrito de Daniel Corral, ex integrante del equipo «rojo»; sin embargo, varios seguidores aseguraron que la publicación los asustó mucho ya que creían que estaban hablando del deportista olímpico.

¿Daniel Corral de «Exatlón México» murió?

En la cuenta oficial en Facebook de «Exatlón México» fue compartido un mensaje donde el reality show le externó su apoyo a Daniel Corral, uno de sus atletas más importantes en su historia. El deportista sufrió la muerte de su perrito, pero el mensaje generó muchas dudas.

«¡Descanse en paz! Daniel Corral, ex participante de Exatlón México, se viste de luto tras dolorosa muerte», escribió en el mensaje.

Este fue el mensaje que subió el reality show. Foto: Facebook

Ante la publicación que hizo «Exatlón México«, varios internautas creyeron que estaban informando la muerte de Daniel Corral, destacado ex atleta del equipo «rojo». Afortunadamente todo se trató de una confusión e incluso los fans pidieron leer con atención el mensaje.

«Ahí les va pal susto para los que leímos mal», «Es aquí la importancia de saber leer bien y respetando los signos de puntuación» y «La importancia de usar comas», fueron algunos de los mensajes que hicieron los usuarios ante la confusión.

Los fans externaron su preocupación. Foto: Facebook

¿Quién es Daniel Corral?

Daniel Corral es un famoso gimnasta mexicano de 36 años de edad. El atleta ha representado a México en Juegos Olímpicos. En su trayectoria ha participado en dos ediciones de «Exatlón México«, convirtiéndose en uno de los grandes referentes del reality show de TV Azteca.

Hace unos días apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de que el reality show «Exatlón México» le externara su apoyo ante la muerte de su perrito. El atleta confirmó la pérdida en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DANIEL CORRAL (@danielcorralmx)

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO