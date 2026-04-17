Ofrece la Universidad a estudiantes movilidad en España y Sudamérica

Apoyan a estudiantes para que realicen sus estancias académicas en universidades internacionales

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON

Como parte de las políticas impulsadas por el rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ofrece a sus estudiantes la oportunidad de realizar estancias académicas en universidades internacionales, con el propósito de potenciar sus habilidades educativas y personales.

Desde el inicio de su administración, el rector Dámaso Anaya planteó la necesidad de que la Universidad se consolide en el ámbito internacional a corto plazo y, en este sentido, fortaleció el Programa Académico de Movilidad Educativa, que brinda a los estudiantes la posibilidad de cursar estudios en instituciones de Sudamérica y España.

En este marco, la UAT invita a sus estudiantes a participar en las convocatorias 2026-3, las cuales representan una oportunidad para enriquecer su formación profesional y personal.

El programa busca que los jóvenes conozcan nuevas culturas, fortalezcan sus habilidades académicas y amplíen su visión del mundo estudiando en instituciones internacionales, tales como: la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina; la Universidad de Burgos, en España; Universidad EAFIT, de Colombia; y la Universidad de Valencia, en España.

Otros países que participan son: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Como estudiantes de la UAT tienen también la oportunidad de participar en la Convocatoria de Movilidad Internacional Virtual 2026-3 PILA, que les permite cursar asignaturas a distancia en universidades de: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Nicaragua, Chile, Paraguay y Uruguay.

Los interesados pueden consultar las convocatorias, fechas y requisitos, con el Enlace de Movilidad Estudiantil de su Facultad o Unidad Académica, o bien comunicarse al correo electrónico: movilidadestudiantil@uat.edu.mx. También pueden llamar al teléfono: 834 318 1800, extensión 1923, y consultar las redes sociales de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UAT.