Recaudan fondos para la Catedral de Tampico en tributo a José José

Los asistentes llenaron el recinto para presenciar un recorrido por el repertorio del intérprete, bajo un propósito común: la recaudación de fondos para la restauración de la Catedral de Tampico.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Teatro Principal del Espacio Cultural Metropolitano fue sede de un homenaje al “Príncipe de la Canción”, José José.

Los asistentes llenaron el recinto para presenciar un recorrido por el repertorio del intérprete, bajo un propósito común: la recaudación de fondos para la restauración de la Catedral de Tampico.

Elvia Holguera Altamirano, presidenta del Patronato Pro Restauración del inmueble reconoció el esfuerzo de músicos y organizadores para concretar este evento en beneficio del patrimonio arquitectónico del puerto.

Bajo la dirección del maestro Mario Santos, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas acompañó a José Joel y a la agrupación Gente Estelar.

El programa incluyó 26 piezas con arreglos especiales que evocaron momentos personales entre el público, desde serenatas hasta recuerdos familiares.

La noche cerró con la interpretación colectiva de “El Triste”, pieza que catapultó la carrera del cantante en el Festival OTI. Este concierto, bajo la producción de Larissa Bustamante, marca el inicio de una serie de actividades para devolver el esplendor a la Catedral de la ciudad.