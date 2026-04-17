Refuerzan prevención en secundarias de Tampico; autoridades descartan focos rojos

La Dirección de Educación, encabezada por Alejandra Sánchez Sánchez, informó que desde marzo de 2025 se implementa en coordinación con el área de psicología

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante reportes a nivel nacional sobre conductas inadecuadas de estudiantes hacia docentes, autoridades educativas en Tampico aseguraron que en el municipio no se han registrado casos graves, al referir el trabajo preventivo que se mantiene de forma permanente en planteles.

La Dirección de Educación, encabezada por Alejandra Sánchez Sánchez, informó que desde marzo de 2025 se implementa en coordinación con el área de psicología, un programa enfocado en la detección de necesidades emocionales en estudiantes de secundaria.

Como parte de estas acciones, a partir de octubre se reforzó la atención directa con estudiantes en temas como control de ansiedad, depresión, manejo del estrés y autocontrol, con el objetivo de prevenir conductas de riesgo dentro y fuera del aula.

Las estrategias se desarrollan con apoyo de jóvenes que realizan su servicio social, quienes participan en la impartición de talleres y dinámicas orientadas a fortalecer habilidades socioemocionales.

De manera paralela, la Dirección de Prevención del Delito acude a los planteles con pláticas informativas; autoridades dieron a conocer que estas intervenciones son de carácter preventivo y no responden a situaciones específicas en las escuelas.

El programa abarca las 13 secundarias públicas del municipio entre generales, técnicas y la telesecundaria Benito Juárez y se extiende a instituciones de nivel medio superior que así lo soliciten, con la finalidad de mantener entornos escolares seguros y saludables.