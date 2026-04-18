Entra en etapa final construcción de la Ciudad Judicial

La nueva Ciudad Judicial en Ciudad Victoria avanza hacia su conclusión en 2026, consolidándose como la obra judicial más relevante en la capital en décadas.

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La construcción de la nueva Ciudad Judicial en Ciudad Victoria entra en su etapa final y se perfila para concluir durante este 2026, consolidándose como la obra más importante en infraestructura judicial en la capital tamaulipeca en el último siglo.

El pasado 13 de abril, el gobernador Américo Villarreal Anaya informó que este mismo año se lanzará la licitación por 125 millones de pesos destinados a la adecuación final de la obra civil y al equipamiento del edificio principal, el cual fue diseñado específicamente para atender las necesidades del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Este complejo, ubicado sobre la carretera Victoria–Soto la Marina, comenzó a construirse en octubre de 2024 con la colocación de la primera piedra.

Para marzo de 2025, ya se reportaba un avance importante en la primera etapa, que incluyó la edificación del inmueble principal de poco más de 6,500 metros cuadrados en dos niveles, además de infraestructura complementaria como cafetería, casetas de vigilancia, estacionamiento, cisterna y obras exteriores, con una inversión superior a los 152 millones de pesos.

A abril de 2026, el proyecto se encuentra en su fase final, a la espera de concluir los trabajos restantes que permitirán poner en operación este nuevo espacio judicial.

Aunque no se ha dado a conocer una fecha exacta de inauguración, desde su planeación se contempló que quedara terminado durante este mismo año.

La inversión total asciende a aproximadamente 275 millones de pesos, recursos que se han ejercido en dos etapas a través de un fideicomiso entre el Poder Judicial y el Gobierno del Estado, con la participación de las secretarías de Obras Públicas y de Finanzas.

Una vez terminada, la Ciudad Judicial contará con un edificio principal de alrededor de 6,500 metros cuadrados, dentro de un complejo que alcanzará casi los 15 mil metros cuadrados con áreas exteriores.

En su interior se distribuirán juzgados familiares, juzgados para menores, salas de audiencias, áreas administrativas, así como espacios especializados como el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y el Juzgado de Ejecución de Medidas para Adolescentes.

El proyecto también contempla servicios adicionales como cafetería, estacionamiento para más de 450 vehículos y accesos viales adecuados para mejorar la movilidad en la zona.

Esta obra forma parte del proceso de modernización del Poder Judicial de Tamaulipas, que busca ofrecer una justicia más ágil, accesible y cercana a la ciudadanía, acompañada también de acciones como la nivelación salarial del personal, considerada histórica en la entidad.