Gol contra el riesgo: jóvenes toman la cancha en torneo relámpago en Ciudad Victoria

Jóvenes y familias se adueñaron de la cancha en el torneo relámpago del Centro Integral Juvenil, demostrando que el deporte es clave para construir comunidad, prevenir adicciones y recuperar espacios públicos

Por Alfredo Peña

Expreso

Entre goles, porras y un ambiente familiar, decenas de jóvenes victorenses se dieron cita este sábado 18 de abril en las canchas del antiguo rastro municipal para participar en un vibrante torneo relámpago de fútbol, organizado por el Centro Integral Juvenil.

La jornada deportiva convirtió el espacio público conocido como el ex rastro en un punto de encuentro lleno de energía, donde la convivencia, el deporte y la prevención se unieron en una misma causa: alejar a la juventud de conductas de riesgo y fortalecer el tejido social.

Más allá de la competencia y el premio al equipo ganador, el evento destacó como un esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada, quienes sumaron recursos y voluntades para hacerlo posible.

De acuerdo con los organizadores, este tipo de actividades forman parte de una estrategia integral enfocada en la recuperación de espacios públicos y la promoción de estilos de vida saludables, especialmente entre las nuevas generaciones.

“Queremos que los jóvenes encuentren en el deporte una alternativa positiva, donde la convivencia familiar y el desarrollo personal sean prioridad”, señalaron representantes del Centro Integral Juvenil.

El organismo adelantó que continuarán impulsando este tipo de iniciativas, por lo que próximamente anunciarán nuevas convocatorias en sus redes sociales, incluyendo más torneos relámpago y caminatas recreativas gratuitas para toda la comunidad.

La invitación queda abierta: mantenerse informado a través de sus canales oficiales y sumarse a estas actividades que buscan transformar, desde lo local, el presente y futuro de la juventud victorense.