Advierte SSPT sobre abusos en cobranza extrajudicial y llama a frenar prácticas intimidatorias

La dependencia indicó que ningún cobrador puede recurrir a amenazas, hostigamiento o intimidación para exigir el pago de deudas, al tratarse de conductas que vulneran derechos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, emitió una serie de recomendaciones para prevenir abusos en procesos de cobranza extrajudicial, en medio de reportes ciudadanos por prácticas intimidatorias de despachos y gestores.

La dependencia indicó que ningún cobrador puede recurrir a amenazas, hostigamiento o intimidación para exigir el pago de deudas, al tratarse de conductas que vulneran derechos y pueden constituir faltas administrativas o incluso delitos.

Asimismo, advirtió que los despachos de cobranza carecen de facultades legales para presentarse en domicilios particulares o centros de trabajo con fines de presión, por lo que cualquier acción en ese sentido debe considerarse irregular.

En el caso de llamadas telefónicas, la autoridad estatal indicó que éstas deben realizarse bajo criterios de respeto, sin lenguaje ofensivo, violencia verbal o actitudes extorsivas, prácticas que han sido señaladas de manera recurrente por personas usuarias afectadas.

También alertó sobre el hostigamiento mediante llamadas constantes o en horarios inapropiados, al precisar que este tipo de acciones constituyen una forma de presión indebida que atenta contra la tranquilidad de las personas.

La Guardia Estatal Cibernética reiteró que la cobranza solo es válida cuando se realiza dentro del marco legal y con apego a principios éticos, por lo que puso a disposición de la ciudadanía el número 834 167 91 79 para orientación y recepción de denuncias.

Este llamado ocurre en un contexto donde las autoridades buscan contener abusos en prácticas de recuperación de cartera, al tiempo que refuerzan su papel como instancia de protección ante posibles excesos de particulares.