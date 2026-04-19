Avanza 70% rehabilitación de la Casa del Maestro; buscan concluir en julio con apoyo docente y social

El inmueble permaneció inactivo durante la pandemia por COVID-19, situación que derivó en un deterioro considerable de su infraestructura

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La rehabilitación de la Casa del Maestro en Tampico registra un avance del 70 por ciento y podría concluir en julio, informó Rogelio Pérez Lara, enlace del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la zona.

Explicó que el inmueble permaneció inactivo durante la pandemia por COVID-19, situación que derivó en un deterioro considerable de su infraestructura.

“Durante la pandemia el inmueble quedó sin uso y eso provocó afectaciones importantes, pero ya estamos avanzando en su rehabilitación”

Dijo que actualmente se realizan trabajos de impermeabilización, pintura y restauración de paredes, con el objetivo de recuperar un espacio que por más de cinco décadas ha sido punto de encuentro del magisterio en el sur de Tamaulipas.

Pérez Lara indicó que la obra se ha sostenido con una mezcla de recursos municipales, donaciones y aportaciones de los propios docentes, lo que advirtió evidencia la ausencia de un esquema permanente de mantenimiento para este tipo de instalaciones.

Para completar la rehabilitación, estimada en un gasto de alrededor de 200 mil pesos en materiales, anunció la segunda carrera atlética del Maestro el próximo domingo 17 de mayo a las 7:30 horas en la Laguna del Carpintero.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse directamente en la Casa del Maestro, ubicada en la esquina de Pachuca y Nayarit, en la colonia Minerva, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.