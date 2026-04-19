Cambia consumo de carne en zona sur; crecen comidas rápidas y bajan convivencias familiares

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

Un cambio en los hábitos de consumo de carne se registra en la zona sur de Tamaulipas.

Los comerciantes reportan menor demanda de piezas utilizadas para preparaciones tradicionales.

Stefany Castellanos, vendedora de cárnicos, advierte que se presenta una mayor preferencia por la preparación de comida rápida en las reuniones.

Las variaciones en los patrones de consumo familiar y ventas durante los últimos meses, repercute en las carnicerias tradicionales de la zona sur de Tamaulipas

«Ya es muy poca las familias que hacen a lo mejor discada, trompo, chuletas, porque es lo que vienen consumiendo los niños. Son muy pocas las que hacen convivencia», afirmó.

La comerciante explicó que productos como hamburguesas y nuggets han desplazado parte del consumo tradicional en los hogares de la región, especialmente entre los más jóvenes.

l comportamiento del mercado está influido por las preferencias de los niños y la comida rápida, lo que ha modificado las dinámicas de compra en las familias.

Castellanos comentó que las carnicerías mantienen estabilidad en la demanda de cortes básicos como bistec, carne molida y puerco, pese a los cambios en los hábitos de consumo.

Finalmente, consideró que estos cambios representan un reto para el sector cárnico, aunque confió en que las temporadas altas como mayo impulsen nuevamente las ventas.