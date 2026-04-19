Capturan a dos presuntos altos mandos de ‘Los Chapitos’

Los dos presuntos narcotraficantes detenidos Efraín ‘N’ y Jesús Miguel ‘N’, son señalados de estar en el tercer y cuarto nivel de la cadena de mando

SINALOA, MÉXICO.- Dos presuntos integrantes de la célula delictiva del cártel de Sinaloa, ‘Los Chapitos’, fueron capturados por efectivos castrenses en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Los detenidos fueron identificados como probables altos mandos de la escisión comandada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El arresto de los dos hombres identificados como Efraín ‘N’ y Jesús Miguel ‘N’ fue realizado por soldados de la Secretaría de Marina. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los dos presuntos líderes del narcotráfico contaban con un fuerte arsenal que incluía explosivos.

Las autoridades informaron que la captura de los dos presuntos mandos de Los Chapitos sucedió durante el operativo realizado el pasado 30 de marzo en donde también lograron la captura de Saúl ‘N’, alias ‘El tío Miguel’.

¿Qué les decomisaron a los dos presuntos altos mandos de ‘Los Chapitos’?

La Marina Armada de México informó que durante la captura de Efraín ‘N’ y Jesús Miguel ‘N’, encontraron entre sus pertenencias varias armas de alto calibre, así como equipos de radiocomunicación y otros artículos que fueron decomisados, entre ellos:

Armas de fuego, entre ellas un fusil Barret.

Cuatro granadas.

Una camioneta blindada.

Cargadores.

Equipos de radiocomunicación y telefónicos.

Dosis de droga.