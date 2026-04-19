Cierran calle por desplome de poste

El incidente tuvo lugar minutos después del mediodía, en la avenida Tamaulipas casi esquina con avenida Monterrey en la colonia Revolución Verde.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una calle de la zona norte de Tampico, fue cerrada a la circulación vehicular al desplomarse un poste de madera.

Presuntamente, un autobús jaló cableado aéreo que colgaba a baja altura, ocasionando que el poste se viniera abajo.

El incidente tuvo lugar minutos después del mediodía, en la avenida Tamaulipas casi esquina con avenida Monterrey en la colonia Revolución Verde.

Vecinos ya habían reportado con anterioridad que el cableado estaba a muy baja altura mientras que el poste de madera estaba a punto de caer.

Se dio a conocer que un autobús que pasaba por esa arteria se llevó los cables conectados al madero, ocasionando que cayera sobre la arteria.

La unidad siguió su camino tras el daños provocado.

Poste y cables terminaron en el suelo, por lo que los colonos dieron aviso al número de emergencias.

Más tarde llegaron elementos de Tránsito para cerrar la arteria y reportar lo sucedido a Telmex.

Debido a que también se vio afectado cableado eléctrico, pidieron la presencia de personal de CFE.