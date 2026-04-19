Conagua descarta contaminación en mortandad de peces; fue la salinidad

Los análisis técnicos del organismo atribuyen el fenómeno a una inestabilidad en los niveles de salinidad del agua

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartó que la actividad humana o la contaminación sean las causas de la reciente mortandad de peces en la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.

Los análisis técnicos del organismo atribuyen el fenómeno a una inestabilidad en los niveles de salinidad del agua, lo cual generó un ambiente de estrés letal para los organismos acuáticos.

El reporte del Organismo de Cuenca Golfo Norte señala que el incidente ocurrió en la Laguna de La Costa, punto colindante con el estero El Camalote. La fluctuación entre agua dulce y salada provocó desorientación en los peces; aquellos ejemplares que no lograron el desplazamiento hacia zonas con mejores condiciones perecieron en el sitio.

La dependencia federal aseguró que esta situación no representa un riesgo para el consumo humano en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. El cuerpo de agua que sirve como fuente de abastecimiento para la población se mantiene fuera de peligro y bajo monitoreo constante para garantizar su calidad.