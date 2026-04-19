Enroques en el gabinete municipal de Tampico; ajustan áreas clave de la administración

La presidenta municipal informó que Alejandro Rubio De la Portilla asumió la titularidad de la Secretaría de Bienestar Social; Omar Fabbri Flores fue designado como director de Comunicación Social, mientras que Jorge Alberto Oviedo estará al frente de la Delegación de la Zona Norte

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, confirmó movimientos en su gabinete municipal con cambios en la Secretaría de Bienestar Social, la Dirección de Comunicación Social y la Delegación de la Zona Norte.

La presidenta municipal informó que Alejandro Rubio De la Portilla asumió la titularidad de la Secretaría de Bienestar Social; Omar Fabbri Flores fue designado como director de Comunicación Social, mientras que Jorge Alberto Oviedo estará al frente de la Delegación de la Zona Norte.

“Omar Fabbri deja la Secretaría de Bienestar Social y me va a acompañar en un área muy sensible que es también la de comunicación, haciendo una vocería de los trabajos que venimos desempeñando como administración municipal… en Bienestar Social viene Alejandro Rubio De la Portilla, él estaba como delegado de la Zona Norte; hoy viene a la Secretaría de Bienestar Social y en la Delegación de la Zona Norte va a estar Jorge Alberto Oviedo”

En otro tema, la alcaldesa informó que la Secretaría de la Contraloría y el área de innovación tecnológica del Gobierno del Estado notificaron al Ayuntamiento de Tampico que es el primero en Tamaulipas en obtener resultados en materia de simplificación administrativa, al homologar sus trámites.

Lo anterior fue dado a conocer tras encabezar la celebración del Día del Niño en el Recinto Ferial, evento que reunió a alrededor de 5 mil asistentes el sábado 18 de abril.

La actividad continuará este domingo 19, en un horario de 16:00 a 18:00 horas, con acceso gratuito al recinto y a los juegos mecánicos para niñas y niños menores de 12 años.