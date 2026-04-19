Entrega CLCR calles dignas

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de importantes obras de pavimentación y reencarpeteo en distintos sectores de la ciudad

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias y responder a una necesidad sentida por años, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la entrega de importantes obras de pavimentación y reencarpeteo en distintos sectores de la ciudad, acciones que hoy permiten a las y los ciudadanos transitar con mayor seguridad, comodidad y dignidad.

Dentro de una gira de trabajo por las colonias Colorines, El Progreso y Nueva Victoria, la presidenta municipal destacó que estas obras representan justicia social para colonias que durante mucho tiempo enfrentaron el deterioro de sus vialidades.

“Sabemos la falta que hacía la repavimentación de estas calles; por años las y los vecinos batallaron con baches, encharcamientos y accesos complicados. Hoy cumplimos con hechos, entregando vialidades seguras y dignas que mejoran su día a día”, expresó la alcaldesa.

Entre las obras entregadas se encuentra la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Rea (cuerpo norte), entre Roberto Garza Garza (Clío) y Rafael M. Pedrajo (Cronos), en la colonia Los Colorines, con una inversión de 2 millones 924 mil 219.83 pesos, abarcando una superficie de 981.72 metros cuadrados. Esta obra incluyó renivelación de pozo de visita, filtro con material triturado, juntas de construcción y adecuaciones en tomas y descargas domiciliarias.

También se realizó el recarpeteo asfáltico sobre la calle Rea (cuerpo norte), entre Dr. Carlos Canseco González y Monte Olimpo, en la colonia El Progreso, con una inversión de 1 millón 1 mil 636.37 pesos y una superficie de 1,630 metros cuadrados, beneficiando a 4,450 ciudadanos. Los trabajos contemplaron bacheo, reciclado de carpeta asfáltica y construcción de guarniciones.

De igual forma, en la colonia Nueva Victoria (Olivos 1), se llevó a cabo la repavimentación con concreto hidráulico de la calle Juana de Asbaje, entre Cuenca de Burgos y calle Rea, con una inversión de 3 millones 165 mil 765.10 pesos, cubriendo 1,046.53 metros cuadrados. Esta obra incluyó señalamiento vertical y horizontal, sub-base, banquetas, renivelación de pozo de visita y rehabilitación de tomas y descargas domiciliarias.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de infraestructura urbana que prioriza la movilidad segura y el bienestar social.

Tan solo en estas tres obras, el Gobierno Municipal destinó una inversión total de 9 millones 349 mil 153 pesos, reafirmando su compromiso con el desarrollo ordenado de Nuevo Laredo.